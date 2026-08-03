Últimos días para inscribirse en el próximo ciclo de AIEnRuta Artistas 2027

AIEnRuta Artistas es un programa impulsado por AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes) para fomentar la música en directo y facilitar la circulación de artistas por todo el territorio español.

Consolidado como uno de los principales circuitos de música en vivo del país, ofrece a músicos emergentes e independientes la oportunidad de actuar ante nuevos públicos, ampliar su proyección y establecer vínculos con salas, festivales y programadores de distintas comunidades autónomas.

La iniciativa promueve el intercambio cultural entre escenas musicales, da visibilidad a la diversidad de estilos de la música popular y apoya tanto a nuevos talentos como a artistas consolidados. Además, refuerza la red de salas y locales de pequeño y mediano aforo, esenciales para el sector, y contribuye a mantener un circuito estable de conciertos durante la temporada de invierno, favoreciendo la continuidad de la actividad musical en España.

¿Tienes un proyecto musical? Tienes hasta el próximo 28 de agosto para inscribirte de cara al primer ciclo de 2027. Puedes hacer tu inscripción en este enlace.

La de 2027 será es la XXXII Edición de AIEnRuta. Desde su inicio, en Mayo de 1995, AIE ha programado más de  5.000 conciertos de 1.200 artistas y grupos de distintas procedencias y estilos, con una asistencia de unos 300.000 espectadores, en las más de 150 salas que han acogido el programa en 60 ciudades distintas.

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