Ilegales lanzarán edición especial de 'Todos están muertos'

Resulta algo turbio hablar de Todos están muertos de Ilegales pocos meses después del fallecimiento de Jorge Martínez, pero el destino es caprichoso y ha querido que la siguiente reedición de su catálogo, esa aventura que emprendieron tras su 40 aniversario, case con su disco de este título. Tanto el grupo como su entorno han decidido continuar con esa serie de nuevas ediciones y es la mejor manera de honrar su legado.

Fue en 2022 cuando Ilegales iniciaron esta labor arqueológica con la edición definitiva de su debut en un formato ampliado, en él se recuperaban temas de las mismas sesiones de grabación, maquetas, tomas alternativas inéditas y una selección de grabaciones en directo realizada personalmente por Willy Vijande (bajista), extraídas de las giras de los años 1984 y 1985. Sobre todo ello hablamos con Jorge:

Dos años después, en 2024, continuó la aventura con la versión ampliada de ese Agotados de esperar el fin, que vio la luz en 1984. En esta nueva edición que llegó remasterizada, se incluyó una maqueta (grabada en 1979 bajo el nombre de Los Metálicos) y una selección de grabaciones en directo tomadas directamente de la mesa de mezclas, sin más intervención en el estudio que el masterizado para homogeneizar la calidad de los audios.

Nuevas ediciones ampliadas de Ilegales

La muerte de Jorge el pasado otoño pareció detener todo plan de seguir adelante, quedó como despedida ese notable Joven y Arrogante (2025). Una vez pasado el tiempo prudencial, el grupo y su entorno ha decidido continuar con la labor que inició el grupo y ese tercer disco, Todos están muertos, tendrá también su edición ampliada.

Como han contado a través de sus redes:

«Jorge Ilegal llevaba tiempo trabajando en la reedición de toda su discografía. En el caso de “Todos están muertos”, la publicación estaba prevista para finales de 2025 o principios de 2026, pero las circunstancias impidieron que el proyecto pudiera completarse entonces.

Tras tomarnos el tiempo necesario para actuar con la debida serenidad, quienes hoy tenemos la responsabilidad de cuidar la obra de Ilegales hemos retomado aquel trabajo con cariño y respeto, siguiendo las decisiones que Jorge había tomado.

Muchos ya conocíais estos planes y, durante estos meses, nos habéis pedido que la colección de reediciones tuviera continuidad. Retomarla significa respetar el trabajo ya realizado y seguir cuidando un legado musical fundamental para la historia del rock español.

Cuidar el legado

La reedición de “Todos están muertos” empezó a gestarse en 2022, cuando Jorge Martínez la planeó junto con las de los dos primeros álbumes de ILEGALES.

Siguiendo la misma pauta, el álbum original ha sido remasterizado por Daniel Sevillano junto a canciones extras: cuatro temas procedentes de aquellas sesiones, que habían quedado fuera del disco, y además una serie de grabaciones en directo realizadas entre 1985 y 1986 por Juan Martínez (el técnico de sonido de Ilegales en aquel entonces). La selección de tomas en directo fue realizada por Willy Vijande, quien las digitalizó y restauró contando con el beneplácito de Jorge.

La reedición estaba prevista inicialmente para finales de 2025 o principios de 2026 y llegó a anunciarse sin publicar una fecha, pero los acontecimientos hicieron que el proyecto se paralizase. Respondiendo a las peticiones de los seguidores y al propio deseo de que esta música no caiga en el olvido, Warner Music reeditará el 30 de octubre el álbum en formatos CD, LP y digital, realizando además una tirada especial limitada en vinilo color marfil, cuya preventa se iniciará el próximo 5 de agosto».