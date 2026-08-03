Keyo Catto

Te presentamos al chileno Keyo Catto

Keyo Catto, proyecto del músico chileno Diego Croxatto, debuta con SUAVECIDADES, un álbum de ocho canciones editado por Surpop Records que combina indie, jazz, R&B y lo-fi desde una perspectiva ecléctica.

Grabado y producido junto a Antonio Caballero y Bastián Grañas, el disco apuesta por una cuidada fusión de texturas digitales y una narrativa emocional, explorando temas como el desamor, la distancia y la búsqueda de la aceptación.

El título refleja la intención de ofrecer canciones accesibles que, al mismo tiempo, esconden múltiples capas de composición y producción para quienes quieran profundizar en ellas. Concebido como un trabajo marcadamente colaborativo, busca encontrar un lenguaje propio a partir de influencias del jazz, el rock y el soul, consolidándose como un debut que amplía los horizontes de la escena independiente chilena.

Escucha ‘SUAVECIDADES’ de Keyo Catto

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