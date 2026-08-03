Te presentamos al chileno Keyo Catto

Keyo Catto, proyecto del músico chileno Diego Croxatto, debuta con SUAVECIDADES, un álbum de ocho canciones editado por Surpop Records que combina indie, jazz, R&B y lo-fi desde una perspectiva ecléctica.

Grabado y producido junto a Antonio Caballero y Bastián Grañas, el disco apuesta por una cuidada fusión de texturas digitales y una narrativa emocional, explorando temas como el desamor, la distancia y la búsqueda de la aceptación.

El título refleja la intención de ofrecer canciones accesibles que, al mismo tiempo, esconden múltiples capas de composición y producción para quienes quieran profundizar en ellas. Concebido como un trabajo marcadamente colaborativo, busca encontrar un lenguaje propio a partir de influencias del jazz, el rock y el soul, consolidándose como un debut que amplía los horizontes de la escena independiente chilena.

Escucha ‘SUAVECIDADES’ de Keyo Catto