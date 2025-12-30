Fatboy Slim publica al fin su ‘Satisfaction Skank’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras 25 años circulando como uno de los bootlegs más célebres de la cultura dance, «Satisfaction Skank» de Fatboy Slim ve por fin la luz de forma oficial en formato físico y en plataformas de streaming.

Un tema que une el riff inmortal de «(I Can’t Get No) Satisfaction» de The Rolling Stones, con el armazón rítmico de su célebre single «The Rockafeller Skank». Concebido como un “arma secreta” de Norman Cook y habitual de sus sesiones, el tema ha sobrevivido durante décadas en vinilos no oficiales y enlaces de mala calidad.

Ahora, como decimos ve la luz este curioso mashup que queda más como anécdota que como el eficaz rompepistas como fue concebido por uno de los maestros del breakbeat, ese género que irrumpió a mediados de los 90 (disfruta aquí nuestro especial).

Escucha ‘Satisfaction Skank’ de Fatboy Slim