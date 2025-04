Félix Lineker publica un nuevo sencillo para creer en la música

Félix Lineker es un experimentado músico madrileño cuya música muestra influencias del pop-rock alternativo nacional de los 90 y también del folk norteamericano. Sus canciones, con letras que combinan profundidad y sencillez, pueden remitir tanto a Quique González, Sr Chinarro o Nacho Vegas como, principalmente en lo instrumental, a Kurt Vile, Neil Young o Bob Dylan. Desde que debutó en 2014 con Magia Azul, Félix ha publicado dos discos más (Los Años Luz, Nuevo Estadio Sonoro) que grabó con Charlie Bautista. En la actualidad se encuentra avanzando algunos de los temas que formarán parte de su cuarto álbum. El primero de ellos se titula «La vida no es un juego» y salió a finales del pasado mes de marzo.

Hoy Viernes Santo, el día en que nuestro país se llena de gente que muestra en público su fe religiosa, Félix Lineker publica un nuevo sencillo en el que habla de otro tipo de fervor más terrenal. Se titula «Canciones que devuelven la fe», en este caso la fe en el poder de la música para regenerarnos en momentos de debilidad y sanar nuestras heridas. El propio autor lo comenta así: «es la canción más personal del disco y de ahí que dé nombre al álbum. El tema habla del poder de las canciones para ayudarnos en momentos de debilidad y en en mi caso particular de cómo estuve a punto de caer a un precipicio pero gracias a mis canciones no me llegué a caer. Ser músico no es una tarea fácil y a veces es una montaña rusa de sensaciones. En la canción muestro que hay momentos de flaqueza, pero luego la música termina por arreglarlo todo«.

Como comenta su autor, ese será también el título del álbum. Toda una reivindicación del valor de la música en nuestras vidas. Una celebración que tendrá continuidad en directo el próximo 13 de junio con la presentación oficial del disco, con banda, en la sala El Sótano de Madrid.

De momento, aquí tenéis recién salido del horno este nuevo sencillo de Félix Lineker, «Canciones que devuelven la fe».

También ha salido el vídeo de la canción, un divertido y entrañable homenaje a la música y el cine.

(foto: Santiago Carrica)