Fred again.. se une a Ca7riel & Paco Amoroso en ‘Beto’s Horns’
Fred again.. amplía hotizontes con “Beto’s Horns”, una colaboración junto a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso (así fue su paso por Madrid) que fusiona funk, electrónica y un ritmo tan impredecible como contagioso.
Nacida de un proceso creativo global —iniciado en Atenas, desarrollado en Madrid y finalizado con voces grabadas en París—, la canción fue compartida en tiempo real por Twitch, permitiendo a los seguidores asistir a la creación de un tema que encarna el espíritu experimental y comunitario del proyecto USB.
Además, el productor británico lanza dos nuevas versiones: “Beto’s Horns (fred remix)” y “Beto’s Horns (Ezra Collective remix)”, esta última grabada como una jam session en Londres que vio la luz hace algunas horas.
Estas piezas forman parte de la nueva etapa de USB, que Fred again.. define como “un álbum infinito”: un proyecto vivo que sigue creciendo con colaboraciones que rompen las fronteras del pop electrónico. Desde 2022, ha incorporado trabajos con Caribou, Floating Points o KETTAMA, y ahora continúa su expansión con USB002, una serie de 10 canciones y 10 shows en 10 ciudades en 10 semanas que seguro darán que hablar.
Escucha las diferentes versiones de ‘Beto’s Horns’ de Fred again..ft Ca7riel & Paco Amoroso