Free Love – INSIDE (Lost Map)

El dúo Free Love lo conforman Suzanne Rodden y Lewis Cook y van emitiendo desde Glasgow desde hace una década. Ellos empezaron llamándose Happy Meals dejando un par de discos espléndidos –Apéro (2014) y Fruit Juice (2017)- para mutar tiempo después en Free Love con el que debutaron con Extreme Dance Anthems -mini elepé que grabaron en su estudio casero que ellos han bautizado como FULL ASHRAM CELESTIAL GARDEN, y es que el tema de la meditación les tira mucho, aunque su música es un potente muzak en el hay cabida muchas cosas interesantes: del synthpop pasando por el ambient, del motorik a la new age.

En el confinamiento les ha dado tiempo para hacer muchas cosas, y entre ellas dejarse llevar por loops repetitivos que inducían al trance para luego ir moldeando melodías, y encajarlas en un modelo estandarizado de canción con los males de cabeza les debe dar habida cuenta su tendencia a ser mentes muy abiertas al espacio exterior. Eso es lo que hacen en este excelente INSIDE (Lost Map Recordings, 2023) de curiosa portada.

El disco se abre con la enigmática “Le Mirage” en donde se dan cita ritmos teutones, bases house, spoken word en francés, y psicodelia a lo Bitchin Bajas o Peacking Lights. Una especie de mantra que tanto te invita a bailar como a escuchar en un sofá tan ricamente. En “Open The Door” se conjuga la Hi-NRG con las texturas tímbricas de unos Yellow Magic Orchestra. Vamos una delicia muy loca, como también lo es “Fight Or Flight” en la que, sobre un manto de sintetizadores de aires orientales, van tejiendo algo así como una salmodía espiritual. Se intuye la habilidad que tienen para seguir las huellas de Patrick Cowley y de Stereolab en “Golden Goose”, para acabar con la intrincada epopeya on acid y en clave lo-fi de “I Become”. Bichos raros que se encuentran en los supermercados.

Escucha Free Love – INSIDE