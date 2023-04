Gina Birch – I Play My Bass Loud (Third Man Records)

La británica Gina Birch es toda una lección de perseverancia. En los setenta formó parte de una de las bandas míticas del post-punk inglés, The Raincoats, una formación que reivindicarían el feminismo en el rock y, de paso, serían las pioneras de lo que luego se denominaría movimiento Riot Grrrl.

El legado de este grupo es fundamental para entender la importancia de las mujeres en una escena dominada por la mirada masculina. Los fans de la banda son muchos, aunque muchos recordarán la pasión que les profesaba Kurt Cobain, el cual, en sus diarios, dejó escrito que el debut de estas mujeres era uno de los discos de su vida.

Pero Birch nunca ha dejado de hacer cosas. Películas, exposiciones, conferencias sobre arte y feminismo, y hasta resucitaron a las The Raincoats junto a Ana Da Silva para los escenarios en 2009 (Vicky Aspinall y Palmolive no se unieron a insuflar aire al monstruo). Ahora, y de la mano del sello de Jack White, debuta con su primer disco en solitario bajo la producción de Youth (Martin Glover) de los Killing Joke.

I Play My Bass Loud (Third Man Records, 2023) es de esos discos que acaba uno por quererlos no por lo que aportan de nuevo, sino por ver y sentir la vitalidad de una compositora que se niega a no seguir creando y, sobre todo, manifestando su descontento ante una opresiva sociedad heteropatriarcal que sigue desmereciendo a las mujeres en todos los campos de la vida. El título del disco deja bien claro el planteamiento: aquí estoy yo y toco bien alto para que me escuchéis de nuevo.

En este diario personal de guerrilla Birch toca diferentes palos y todos con solvencia. Una colcha de ruido acompaña el spoken word de “And Then It Happened” en donde narra aspectos de su vida como activista y los deseos de que la sociedad otorgue a las mujeres sus derechos. “Wish i Was You” tiene bastantes parecidos razonables con “Cannonball” de The Breeders, y en “Big Mouth” se arriba al dub y en la letra nos deja claro que ella tiene un pico de oro.

De nuevo los contornos dub enmarcan la combativa “Pussy Riot” dedicada al movimiento ruso de mismo nombre, y la rabia contenida se sostiene bajo una estética muy spectoriana en “I Am Rage”. Otro fan confeso, Thurston Moore pone su peculiar distorsión de guitarra al servicio de “Dance Like A Demon” o “Let’s Go Crazy”, y en “Feminist Song” Gina canta: “Yes, there arew women in positions of power/ but so many more in chains/ in drudgery/tortured, ignored”. Un grito de rabia contenida para azuzar conciencias.

Escucha Gina Birch – I Play My Bass Loud