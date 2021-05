Girl In Red estrena el video de “Body And Mind”, tema incluido en su debut, If I could make it go quiet. Una meditación melancólica sobre la vulnerabilidad, la condición humana y cómo una experiencia traumática puede cambiar la forma en que ves tanto tu espíritu como el recipiente que lo lleva.

Para ella “Se trata de que te des cuenta de que eres sólo una persona, y el mundo exterior puede afectar fácilmente a tu cuerpo, aunque no sientas que está afectando tu mente. Es esa disonancia entre tu mente y quién eres como persona… A veces es muy difícil entender que en realidad sólo somos humanos, a pesar de que damos esa mierda por sentado todos los días. Caminamos, desayunamos, cenamos, estamos hablando con la gente. ‘Cuerpo y Mente’ fue una salida para expresar que he entendido más profundamente lo que es ser humano. Ver lo que le pasa a tu cuerpo pero no sientes que eso le pasa a tu cuerpo– es una cosa muy rara. “

Girl In Red ha consolidado su lugar como una de las voces revolucionarias del pop alternativo: alguien capaz de articular la experiencia de la juventud moderna en todas sus contradicciones, y sin embargo resonar con los oyentes a través de la edad, género y espectros de fondo también.

Disfruta del vídeo de “Body And Mind” de Girl In Red