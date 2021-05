Girl In Red – If I Could Make it Go Quiet (World In Red)

La noruega Girl In Red -alias de Marie Ulven– es otra de las abanderadas de la G-queer, o lo que es lo mismo, esta generación de jóvenes que reivindican la presencia mainstream de los idearios LGTBI. No deja de sorprenderme la cantidad de artistas jóvenes que articulan un discurso entorno a sus frustraciones, anhelos cercenados, o alegrías por encontrarse dentro de un entorno que no atenta a su identidad de género. Una forma como otra de canalizar el angst postadolescente ante un horizonte sin futuro. En cierta manera estamos ante una nueva remodelación del punk, aunque con sonidos menos crispados.

Girl In Red se ha dejado aconsejar por la mano derecha, y además hermano de Billie Eilish, Finneas, para armar un lote de canciones que, si bien no aportan nada nuevo a lo que ya estaba haciendo la propia Eilish, sí que continua la senda de un pop desprejuiciado, y cercano a la tradición del stadium rock.

Melodías imbatibles que germinan en una mente atormentada, como en el caso de la infalible “Serotonine”, pieza que el que abre If I Could Make it Go Quiet (World In Red, 2021): una narración sobre sus problemas psicológicos que tira de unos sonidos muy Coldplay con disruptivas soflamas rapeadas.

La épica asoma en todo momento; esa épica que acompaña a la incertidumbre y que, bien pensado, la rabia se lleva mejor si se corea en grupo. Ceremonias paganas como “Did You Come”, o los reflejos de neones de “Midnight Love”.

El punk con acné marca registrada por Icona Pop insufla aire a “You Stupid Bitch” -muy calcada al “I Don’t Care”-, y la fronteriza “Rue” guiña un ojo a la Miley Cyrus que cabalga encima de bolas de espejos escupiendo para arriba, y entona versos que duelen “Believe me when I say/I could never be saved/Be saved”. Tan solo por el hecho de estar bullendo en la cabeza de una joven de 22 años, asusta. Sí, este es el futuro de mierda que estamos dejando.

Escucha Girl In Red – If I Could Make it Go Quiet