God is God – Metamorphoses (Bureau B)

Metamorphoses es el descriptivo título del último lanzamiento de God is God, el proyecto que aglutina al turco Etkin Çekin, productor y fundador del sello Kinship, y la propuesta vocal y musical de la bielorrusa Galina Ozeran, un dúo que desde nuestra perspectiva puede parecer peculiar por su origen, pero que vienen trabajando consistentemente desde hace años en propuestas de vanguardia que, como mínimo, deberían requerir tu atención una vez en la vida.

De esta manera podrías descubrir joyas como esta, una pieza cuasi conceptual que nos lleva a esa vertiente electrónica que se debate entre el ambient oscuro de atmosferas densas y aquella más primitiva y ortodoxa, ambos géneros muy enraizados en la cultura de club y de experimentación eslava de Europa de Este. Sin embargo, no todo es puramente localizable en esa parte del continente, ya que, de vez en cuando, se destilan retazos psicodélicos de vital importancia que podrían recordar a ciertas tradiciones orientalistas, probablemente enraizadas en esa memoria impregnada de sufismo (y de autores consagrados como Mercan Dede) a la que podría haber estado expuesto Etkin Çekin.

No me diga más; usted también ha notado esa conjunción mística en la “Behind the Heores” que abre el disco y que, además, incluye las voces susurrantes de Galina Ozeran, o en “Masha-Marie”. Sigue la retahíla de producción electrónica más pura y de inocencia básica como “The Song, Pt. 1” (vendrá otra), pero sobre todo en “Liquid Space” o la saga de “Metamorphoses”, homónima, una declaración de cómo acercarse al primitivismo desde la simplificación que supone la experimentación de esa tradición electrónica casi post-soviética que ya va siendo hora de que se reconozca. “Drops” y “Dream” llevan a paisajes oníricos, sostenidos en el inconsciente, antes de cerrar con la deliciosa “Song to the Siren”: escuchándola se dará cuenta de que esa oportunidad que le ha dado a God id God ha merecido la pena.

Escucha God is God – Metamorphoses