Greg Dulli tiene nuevo single, ‘Pantomima’

El líder de Afghan Whigs y Twilight Singers, Greg Dulli, presenta un impresionante videoclip de “Pantomima” dirigido por el gran directo Phil Harde. Creador de los spots para Ipod, Gap, Smirnoff, McDonnals o Hewlett Packard y que ha trabajado grandes videos de Prince, Foo Fighters, Incubus, Macy Gray, Hilary Duff, Pulp, The Cranberries, Barenaked Babies, Matchbox Twenty o Afghan Whigs. Aquí Harde ha contado con un gran elenco con bailarinas, actores, coreógrafo, una gran iluminación, una excelente fotografía…

“No dejéis de verlo, por favor. El video es un homenaje a la película All That Jazz” comenta Greg Dulli.

Recuerda que “Pantomima” es un tema extraído del primer disco en solitario de Greg Dulli, ‘Random Desire’ que verá la luz el próximo 21 de febrero de 2020 a través de Royal Cream/BMG.

En este disco, que se finalizo en la árida belleza de Josua Tree (en el estudio del ingeniero y músico de Blind Melon, Christopher Thorn) y donde Greg Dulli ha tocado todos los instrumentos. También ha contado con colaboraciones de amigos como Jon Skibic (Afghan Whigs), el multi-instrumentista Rick G. Nelson, Mathias Schneeberger (Twilight Singers), Dr. Stephen Patt y el batería Jon Theodore (Queens Of The Stone Age, The Mars Volta).