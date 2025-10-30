Recordando a The Cramps y sus himnos inmortales
Hoy te traemos un recorrido por lo mejor de uno de nuestros grupos favoritos de todos los tiempos, The Cramps. Y es que la banda norteamericana liderada por Erick Purkhiser y Kristy Wallace o mejor dicho, por Lux Interior y Poison Ivy, siempre estará a nuestro lado, como ocurre con todos esos artistas que de un modo u otro nos empujaron a amar la música.
Esos dos talentos obsesionados con los sonidos oscuros y extravagantes del rock & roll de los años 50 y su fascinación por el estilo extravagante y subversivo de esa época. Pero también por el cine de terror, por la serie B y por la ciencia ficción, aparte de por los cómics cláscios. La química entre ambos fue inmediata, primero como pareja y luego como creadores de una de las bandas más originales de la historia.
Hoy dedicamos el episodio de Conexiones MZK a The Cramps y muchas de las canciones que construyeron su leyenda hasta que en 2009 falleciera su cantante. Recorreremos muchas de sus piezas más populares, pero también ahondaremos en otras menos habituales o en algunas de sus maravillosas versiones ordenadas cronológicamente para que veas cómo evolucionaron sin traicionarse nunca.
Escucha recordando a The Cramps y sus himnos inmortales
Suenan:
Human Fly
Sunglasses After Dark
Garbageman
The Way I Walk
Goo Goo Muck
Domino
What’s Inside a Girl?
Can Your Pussy Do the Dog?
Get Off The Road
Bikini Girls with Machine Guns
The Creature from the Black Leather Lagoon
Ultra Twist
Let’s Get Fucked Up
Like a Bad Girl Should
Elvis Fucking Christ!
Fever
Foto: Masao Nakagami