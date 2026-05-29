Fontaines D.C. añaden nueva fecha en Cádiz

Fontaines D.C. regresan a nuestro país dos años después de su última visita, cuando estuvieron presentando el sobresaliente Romance (2024), donde se abrían con acierto a explorar distintas direcciones.

Los irlandeses han añadido una segunda fecha en Cádiz. Es la del 9 de agosto en el gaditano Baluarte de la Candelaria. Y lo han hecho tras agotar hoy en tan solo cinco minutos las entradas de la actuación que darán un día antes, el 8 de agosto, en ese mismo recinto.

Es por eso que hoy han puesto a la venta las entradas para ese segundo concierto en Cádiz, el del 9 de agosto. Como también han puesto a la venta las de sus actuaciones del 11 de agosto en Alicante (El Muelle Live– Puerto de Alicante) y del 13 en Pamplona (Ciudadela de Pamplona).

Vendrán a presentar un disco que hace poco tuvo su edición expandida en ROMANCE (Deluxe Edition) agregando tres canciones al álbum original de 11 canciones. Además del reciente nuevo sencillo «It’s Amazing To Be Young«, también incluye la nueva canción producida por James Ford «Before You I Just Forget».

Toma nota de los próximos conciertos de Fontaines D.C.

8 Ago 2026 · CÁDIZ · Baluarte de la Candelaria – SOLD OUT

9 Ago 2026 · CÁDIZ · Baluarte de la Candelaria – Entradas

11 Ago 2026 · ALICANTE · El Muelle Live (Puerto de Alicante) – Entradas

13 Ago 2026 · PAMPLONA · Ciudadela – Entradas