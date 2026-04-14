Jaime Hortelano abre las puertas de “La Casa Está Encantada”

Jaime Hortelano ha estrenado “La casa está encantada”, nuevo single que muestra un pop de cámara melancólico y delicado que se está convirtiendo en su seña de identidad. Lejos de grandilocuencias, el gaditano afincado en Madrid apuesta por la sutileza, canciones que no impactan de inmediato, pero se quedan flotando en tu memoria, como el eco de una habitación habitada por recuerdos.

El single ha sido producido por el mítico y necesario Paco Loco, con baterías de José Bruno y mastering de Mario G. Alberni en los estudios Kadifornia, un triángulo de lujo al servicio de una composición que respira intimidad, atmósfera y pasión por lo que se hace. En ella, Hortelano explora ese territorio suyo donde conviven la fragilidad emocional, el dream folk y una sensibilidad pop que remite tanto a Elliott Smith como a Kevin Morby.

Músico de sesión, productor e instrumentista junto a nombres como Tulsa, Nat Simons o Flecha Valona, Hortelano afina aquí una voz propia, elegante y sobria, reclamando su lugar como compositor, musico y cantante. Una parte importante del pop independiente patrio le reclama para sus grabaciones, ha llegado la hora de las suyas propias.

Escucha ‘La casa está encantada’ de Jaime Hortelano

