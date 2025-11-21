Janire se une a La Milagrosa en ‘No me despedí’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

A finales del pasado año, Janire publicó Las huidas, un álbum que sorprendió por su capacidad para moverse con naturalidad entre el pop, el rock y la electrónica.

Ahora, varias de sus canciones están siendo revisitadas por diferentes artistas: tras el magnífico rework de Blackpanda, llega el turno de La Milagrosa, una formación con la que Janire mantiene una conexión creativa especial. De hecho, no la primera vez que colaboran. En 2023, La Milagrosa ya ofreció su propia versión de “Qué maravilla”, y ahora regresan para reinterpretar “No me despedí”.

En esta nueva lectura, la intimidad y el ruido emocional que caracterizan la pieza original de Janire se entrelazan con la luminosidad pop tan propia de La Milagrosa. El resultado es, en palabras del proyecto, «una despedida que no se siente tan introspectiva ni tan final, sino más bien una especie de bienvenida a algo nuevo».

Escucha ‘No me despedí’ de Janire ft La Milagrosa