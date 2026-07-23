Morrissey pide a Pedro Sánchez acabar con las corridas de toros: 'el pueblo lo amará'

Esta semana y la próxima, Morrissey regresa a nuestro país, después de que el pasado mes de marzo cancelara en Valencia y actuara en Zaragoza y Sevilla (lee la crónica aquí).

El que fuera cantante de The Smiths, actuará el 25 de julio en el Poble Espanyol, dentro del ciclo de conciertos Barts Festival, y el 29 de julio en el Movistar Arena, en dos conciertos coorganizados por Primavera Sound y SFMusic que supondrán su regreso a ambas ciudades más de una década después (las entradas están disponibles aquí). El 1 de agosto estará en el Super Bock Arena de Oporto: Entradas aquí.

Dos días antes de su visita, el cantante ha remitido una carta al presidente del gobierno Pedro Sánchez, en la que le solicita la prohibición de las corridas de todos: «por favor utilice su influencia para hacer algo por el mundo y su pueblo lo amará: acabar con esta barbarie».

La petición de Morrissey coincide con una nueva iniciativa popular

Una iniciativa respaldada también por PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), que llega tras el registro, el pasado 15 de julio, de una Proposición de Ley firmada por 52 diputados en el Congreso de los Diputados.

El texto recupera íntegramente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) No Es Mi Cultura, cuyo objetivo es derogar la Ley 18/2013 que otorgó a la tauromaquia la condición de patrimonio cultural y abrió un nuevo debate parlamentario sobre el futuro de las corridas de toros.

La propuesta retoma una iniciativa que en 2025 no llegó a superar el trámite de toma en consideración debido, entre otros factores, a la abstención del PSOE. La ILP había reunido 715.606 firmas, de las que 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central, convirtiéndose en una de las iniciativas legislativas populares con mayor respaldo ciudadano de los últimos años.

Con esta nueva Proposición de Ley, sus promotores buscan que el Congreso reabra el debate sobre la eliminación del blindaje legal de la tauromaquia como patrimonio cultural.