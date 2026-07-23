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M83 anuncia I Wrote You a Letter, su primer álbum de estudio desde Fantasy

M83 ha anunciado el lanzamiento de I Wrote You a Letter, su décimo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 25 de septiembre a través de Other Suns, el sello fundado por Anthony Gonzalez.

El nuevo trabajo sucede a Fantasy (2023) y marca el regreso del proyecto francés a un formato de larga duración tras varios años centrado en otras composiciones, entre ellas la banda sonora de la película de ciencia ficción Resurrection. Por el momento, Gonzalez no ha desvelado ningún adelanto del disco, aunque ha confirmado que ofrecerá más detalles próximamente.

Según ha explicado el músico en sus redes sociales, I Wrote You a Letter ha sido desarrollado junto a sus colaboradores habituales Joe Berry, Clément Libes y Benoit de Villeneuve, con quienes ya había trabajado en proyectos anteriores.

Estas serán las canciones de ‘I Wrote You a Letter’ de M83

01 Blister Sunrise
02 Opera
03 Siren / Behold… Beasts
04 Aged
05 Losing Ground
06 Soldiers of Lust
07 Heart Motion Foto
08 Feeding Time
09 Traces of Love

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