John Glacier – Like A Ribbon (Young)

En declaraciones a la web Mixmag, John Glacier comentaba que este debut en formato largo titulado Like A Ribbon (Young, 2025) – dividido en tres partes: “Like A Ribbon”, “Duppy Gun” fueron epés anteriormente, y “Angels Trumpet” contiene canciones no grabadas hasta ahora – se despliega como una cinta que extiende sus hilatura en lo cotidiano, en las cosas bonitas que suceden en la vida, pero también se nutre de la amargura y los sinsabores, de los episodios melancólicos y de todos aquellos recovecos o espacios oscuros en donde la realidad cambia de apariencia, y como si de una cinta decorativa que engalana y corona un regalo, se va bifurcando por direcciones imprevisibles.

Poco sabemos de esta mujer. Por no saber, ni sabemos como se llama en realidad ni su edad. No importa. Lo que sí cuenta en su expediente de nacimiento es que nació en Londres y sus padres son caribeños, y que es una de las apuestas más firmes del sello Young (entre la nómina de la escudería están Sampha, Jamie xx, o Koreless entre otros). Por lo que depara la escucha de este disco no me extraña que confiaran en ella, porque estos surcos encierran la cosmovisión de una artista con un poder de seducción de gran valía. Unos sonidos que juegan con las atmósferas, los tiempos y las texturas de forma excelente. Entre los productores y mezcladores que la acompañan están Kwes Darko (también colaborador de slowthai), Tony Seltzer y Evil Giane, además de aportaciones vocales de Sampha y Eartheater casi imperceptibles en “Money Shows”.

El andamiaje sonoro que proporciona la producción es esencial para disfrutar de estas canciones que acompaña la forma de rapear de Glacier que se mueve entre el spoken word y la salmodia. Los punteos de guitarra sobrevuelan la espectral “Satellites”, con pausas, interferencias de radiofrecuencia, sampleados y de más agentes parasitarios. En “Don’t Ver Me” las bases van propulsando sonidos drum & bass bajo un manto de frecuencias graves que abarca todo el espectro sonoro.

La paleta estilística en este álbum no conoce fronteras. La antes mencionada “Money Shows” es como R&B narcótico en la onda de Tirzah o Dean Blunt con una narrativa que va repitiendo patrones sonoros, mientras que “Emotions” saca buen partido de mezclar drill con UK garage en una superficie habitada por el óxido y las luces estroboscópicas. El hechizo de “Steady As I Am” dispone al oyente a deslizarse por una sonoridad comatosa en donde conviven el trip hop, el dub y el recitado narcótico. Fascinante. También de sensualidad se nutre este cancionero como en el caso de “Poster” y su terso balanceo a base de sintetizadores planeadores, y Sampha pone su falsete al servicio de la causa en “Ocean Stepping”, una estupenda ración de grime que emana elegancia soul. Un disco espléndido.

