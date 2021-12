Johnny Nasty Boots – Hollywood Affair (Live At The Whisky A Go Go)

Johnny Nasty Boots tiene esa reputación de ser una banda que debes de ver en vivo. No significa que su trabajo en estudio sea malo o aburrido, todo lo contrario, pero definitivamente lo suyo es sobre un escenario y frente a sus seguidores. Es por eso que este disco llamado Hollywood Affair (Live at the Whisky a Go Go) tiene los ingredientes adecuados para disfrutarse y valorarse en su justa medida. Es un show en vivo, en el mítico Whisky a Go Go de Los Ángeles y con el aura innegable de estar en la década de 1970 en pleno florecimiento. Johnny Nasty Boots va logrando un perfeccionismo sónico para trasladar al que escucha este disco a esa época setentera y librarlo por unos minutos de estos años decadentes. Ese elevado nivel de artesanía musical siempre lleva consigo una buena dosis de diversión cruzada con aptitud y disciplina, sin duda. Los singles y grabaciones de Johnny suenan muy bien, se disfrutan y se agradecen los métodos usados para lograr esos retumbos sesenteros y setenteros. Para una banda que ha sufrido cambios de alineación duros podría ser cansado y desalentador pensar en llegar a mantener un sonido y estilo específico a su propuesta, Johnny Nasty Boots no solo se mantiene entusiasmado con su proyecto, si no que siempre encuentra las piezas perfectas que sustituyan las que se van y encajen a la perfección en un propósito que no se cansa de crecer y de buscar prevalecer.

Los empresarios y promotores le deben la oportunidad a esta banda de presentarse en festivales y eventos masivos, aunque muchos fans de la banda seguirán prefiriendo los shows herméticamente cerrados en ambientes más íntimos, el de los bares y clubes sucios, el de los venues afligidos y underground. Johnny, Oscar y Rodrigo se fueron a grabar este disco en un lugar histórico que, sin duda, reúne la descripción anterior y muchos de esos adjetivos.

Como era de esperarse, las canciones seleccionadas provienen de esta larga lista de singles que han tenido un impacto significativo durante su trayectoria musical. La nueva alineación de las últimas épocas de Johnny Nasty Boots toca impecablemente en este show y están capturados con sonidos casi dignos de estudio. Esos sombríos arreglos, esos mágicos solos y esos virtuosos jams de Johnny y compañía hacen que uno permanezca firme en su lugar percibiendo hipnóticamente estas canciones que duran más de cuatro minutos cada una, siendo la de menor tiempo la rola inicial con 4:52 minutos. La configuración en vivo agrega una chispa vital para ellos, se nota y se transmite.

Se debe dar una mención especial al baterista Oscar Burgos, cuya soberbia y calidad en los tambores le ha dado un impulso a la banda desde su llegada. Los ritmos de Rodrigo en el bajo son exigentes y se complementan de forma extraordinaria. Johnny y su guitarra hacen su trabajo, se saben el centro de atención en la pista principal del Whisky a Go Go y las distorsionadas guitarras se hacen disfrutar con sus solos kilométricos. Quizá “Deadline” sea la canción para ejemplificar lo mencionado y sea el punto más alto de este show, una ambiciosa melodía colectiva que cautiva a lo largo de sus más de doce minutos, mostrando las deslumbrantes habilidades de este grupo en vivo, desde los solos de batería hasta los solos distorsionados de la guitarra y la voz irónica recitando por momentos a lo Jim Morrison, con un fraseo impecable.

Este disco es una muestra de lo que es la libertad del arte como forma de vida. No cualquiera sale de su zona de confort. No cualquiera va y toca en un lugar simbólico e histórico y sale bien librado. Johnny Nasty Boots lo hizo.

