Morrissey

Morrissey denuncia suplantación de identidad para destrozar su reputación

Quedan pocos días para que arranque la gira veraniega de Morrissey, que le traerá a Barcelona y Madrid a finales del próximo mes de julio, tras cancelar en Valencia y pasar por Zaragoza y Sevilla (consulta la crónica aquí).

El cantante publicará el EP Notre-Dame el viernes 26 de junio a través de Sire Records. Incluirá cuatro temas, tres de los cuales aparecen por primera vez en vinilo: El single titular incluido en su reciente Make-Up Is a Lie (2026) además de dos canciones compuestas junto a Alain Whyte: «Hello Hell», «Happy New Tears» y «Notre-Dame» versión orquestada.

Habrá un single posterior, aún sin fecha de edición, del tema «Zoom Zoom Little Boy» con la canción «Without Music de World Dies» en su cara B, movimiento a tener en cuenta ya que había un disco con ese título que anunció el pasado 2023.

Además, el músico ha sido noticia por anunciar en su web que ha sido objeto de suplantación por hasta nueve personas que han operado en su nombre con el objetivo de desprestigiarlo y vincularlo a grupos de extrema derecha.

Este es el comunicado oficial de Morrissey:

Hace dieciocho meses, The Web Sheriff contactó al exmánager de Morrissey, Merck Mercuriadis. The Sheriff le informó que habían descubierto «el peor caso de fraude de identidad en línea»: nueve personas que se hacían pasar por Morrissey operando en nombre de diversos grupos políticos. Sus declaraciones instaban a los «fans» de Morrissey a unirse activamente a facciones y movimientos que defendían diversas ideas políticas. The Web Sheriff señaló que, si bien esto no era inusual y había afectado a muchos músicos famosos, la concentración de impostores de Morrissey era muy alta.

Dos de las nueve personas operaban desde Escocia; una de ellas era conocida por Morrissey (solo de nombre) debido a su conexión con un sitio web estadounidense que, en general, no lo apoyaba. Se descubrió que esta persona había publicado 1800 mensajes en línea. Otro nombre tenía vínculos con un exmiembro de The Smiths. Sus comentarios publicados dañaron gravemente la reputación y el prestigio de Morrissey. Morrissey nunca ha participado activamente en foros públicos, ni ha tenido un teléfono inteligente, ni ha contribuido a Facebook, X, Instagram o TikTok, ni se ha afiliado a ningún partido político. Su influencia se limita al sitio web M-central, que siempre ha tenido su sede en Inglaterra.

La operación policial contra los nueve individuos requiere la contratación de dos bufetes de abogados. El compromiso financiero, que implica un gasto considerable e incesante, supera la capacidad económica de Morrissey.

Se está considerando el siguiente paso. Se agradece a Merck Mercuriadis su valiosa ayuda.

Fechas y entradas para Morrissey

SÁBADO 25 DE JULIO – BARCELONA (POBLE ESPANYOL – BARTS FESTIVAL)
MIÉRCOLES 29 DE JULIO – MADRID (MOVISTAR ARENA)

Entradas están a la venta en primaverasound.com. Para el concierto de Barcelona también están a la venta en la web de Barts Festival, mientras que las entradas de Madrid también están a la venta en Notikumi y baila.fm.

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