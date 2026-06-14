canciones de la semana

Las canciones de la semana

Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido  pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que  Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Muse – Nightshift Superstar

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Lori Meyers – Malafollá

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Placebo – Nancy Boy (Re:Cut Version)

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Cupido & Usted Señalemelo – Ouch :_(

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Taylor Swift – I Knew It, I Knew You

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Suede – Emotionally Unavailable

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Mike D – True Colors

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Astro Rita – De Sol a Sol

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Interpol – This Mirror Weighs a Ton / See out loud

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Sean Frutos – En la Fuente

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Lambchop – Stella

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Jack White – Dollar Bill

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Buenos Vampiros – No Hay Amor Que Nos Salve

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La Paloma – Un esfuerzo honesto

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Cycle – Madre

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Igloo – La gente que quieres

Igloo ha publicado esta semana «La gente que quieres», segundo adelanto del que será su octavo disco. Una canción que, con una letra directa y emotiva, aborda uno de los sentimientos más universales y difíciles de explicar: la impotencia que surge cuando vemos sufrir a las personas que más queremos. Producido, grabado, mezclado y masterizado por Carlos Hernández, el tema se presenta con un vídeo de Rubén Di Groovie.

Toldos Verdes, MaiteQuiero – 100

El grupo madrileño Toldos Verdes y MaiteQuiero, ex miembro de Shego, unen fuerzas en esta canción titulada «100». Un tema que habla de sentirse a tope, disfrutando de equilibrio emocional y anclado al presente. «100» tiene un sonido luminoso y cálido perfecto para el verano que se acerca, aunque va progresando en intensidad hasta recordar a los grandes himnos pop de principios de este siglo.

Travo – Burial

El grupo portugués Travo ha presentado hace pocos días una nueva canción titulada «Burial». Se trata del primer adelanto de Wasteland, su cuarto álbum de estudio. Un disco cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre y que publicarán de manera conjunta Spinda Records (ES), Fuzz Club (UK) y gig.ROCKS! (PT). Con «Burial» Travo se mueven hacia un sonido más denso y opresivo.

La Parade – DEP

La Parade, banda de rock alternativo y post-hardcore formada en Granada en 2013 con miembros de Viva Belgrado, Milgram y Mademoiselle X, ha regresado en 2016 tras una década de silencio. Lo ha hecho con dos canciones relacionadas conceptualmente, al menos de manera visual, con el mito de Atlas sosteniendo el mundo. «Cielo roto» salió el pasado mes de mayo y esta semana ha sido el turno de «DEP», dedicada a quienes ya no pueden soportar tanta carga.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.

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