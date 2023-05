Jonathan Bree – Pre-Code Hollywood (Lil’ Chief Records)

El hombre enmascarado está de vuelta. Al neozelandés Jonathan Bree lo conocerán algunos por ser componente del dúo The Brunettes junto a Heather Mansfield. Un grupo que dejaron un reguero de canciones que tiraban del jangle pop y el bubblegum refrescante, aunque, para quien esto firma, se saldara al final con un repertorio más bien irrelevante.

En el caso de Bree parece que la cosa es bastante más seria. Desde que debutara con The Primrose Path (2013) su propuesta ha estado más escorada a la canción de autor de pop sintético y de cámara con excelsos arreglos orquestales con resultados muy atrayentes. Pop y barroquismo formal para dar con la canción perfecta.

Parece que lo consigue (o casi) con su quinto disco, Pre-Code Hollywood (Lil’ Chief Records, 2023) en donde ahonda en las premisas anteriores, pero esta vez se le nota que imprime un carácter que deja su poso. Una de las sorpresas del disco es contar con la participación del gran Nile Rodgers (el mítico fundador de Chic) en la producción y guitarra en un par de temas excelentes: “Pre-Code Hollywood” se mueve por terrenos de synthpop con luces de neón (esos sonidos de guitarra de Rodgers valen su peso en oro), y “Miss You” es otra ración de funk sintético de pegada inmediata cantado junto a Chelsea Nikkel. Un par de gemas para enmarcar.

Aquí no se queda la cosa: “City Baby” es como una canción de cuna digna de unos The Magnetic Fields; el entramado gótico de “We’ll All Be Forgotten” y “Politics” sabe tirar de archivo del mejor pop-rock ochentero (véase The Cure hasta los primeros Depeche Mode) arropadas de arreglos de cuerda solemnes. En “You Are The Man” arranca con unos acordes de sintetizador bastante iguales que el “Poker Face” de Lady Gaga, pero se va bifurcando por senderos más lóbregos, para acabar con “Steel And Glass”, una bonita canción en donde su voz barítona pone el fundido a negro en esta obra mayúscula.

