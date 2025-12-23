Kali Malone y Lucrecia Dalt encabezan LIMO 2026
En 2026, el espacio municipal madrileño CentroCentro desplegará como parte de su actividad musical de producción propia LIMO. Músicas corrientes, un ciclo comisariado por ULTRANESIA que cumple su segunda temporada y que explora la música de raíz desde perspectivas contemporáneas y expansivas.
El programa comenzará el 24 de enero de 2026 con la compositora Kali Malone, uno de los grandes nombres de la música minimalista, la experimentación y la clásica contemporánea que ahondará en su propuesta donde destaca el drone y la profundidad sonora. El 28 de marzo será el turno de Arianna Casellas & Kauê con su mirada particular de la canción desde influencias latinoamericanas y el 23 de mayo Ustad Noor Bakhsh ofrecerán su particular visión contemporánea de los géneros locales de Pakistán.
La colombiana Lucrecia Dalt llevará el 6 de junio su electrónica y vanguardia con la que barniza sus actuaciones de música tradiciones con perspectivas actuales, el 26 de septiembre verá al dúo indonesio Senyawa y su propuesta experimental única, para finalizar el ciclo el 28 de noviembre de la mano de Lise Barkas, gaitera y zanfonista alsaciana.
Más información en su web.