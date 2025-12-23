Kali Malone y Lucrecia Dalt encabezan LIMO 2026

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

En 2026, el espacio municipal madrileño CentroCentro desplegará como parte de su actividad musical de producción propia LIMO. Músicas corrientes, un ciclo comisariado por ULTRANESIA que cumple su segunda temporada y que explora la música de raíz desde perspectivas contemporáneas y expansivas.

El programa comenzará el 24 de enero de 2026 con la compositora Kali Malone, uno de los grandes nombres de la música minimalista, la experimentación y la clásica contemporánea que ahondará en su propuesta donde destaca el drone y la profundidad sonora. El 28 de marzo será el turno de Arianna Casellas & Kauê con su mirada particular de la canción desde influencias latinoamericanas y el 23 de mayo Ustad Noor Bakhsh ofrecerán su particular visión contemporánea de los géneros locales de Pakistán.

La colombiana Lucrecia Dalt llevará el 6 de junio su electrónica y vanguardia con la que barniza sus actuaciones de música tradiciones con perspectivas actuales, el 26 de septiembre verá al dúo indonesio Senyawa y su propuesta experimental única, para finalizar el ciclo el 28 de noviembre de la mano de Lise Barkas, gaitera y zanfonista alsaciana.

Más información en su web.