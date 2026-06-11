Green Day comparten el tráiler de NIMRODS

Green Day ha estrenado el tráiler de NIMRODS, la película inspirada en las experiencias de carretera de la banda durante sus primeros años de giras en furgoneta, no sobre su disco NIMROD que hace pocas fechas celebrara su 25 aniversario.

El avance, acompañado por el clásico “Basket Case”, presenta la historia de tres amigos —interpretados por Mason Thames, Kylr Coffman y Ryan Foust— que roban un coche y emprenden un viaje después de ser engañados haciéndoles creer que serán los teloneros de Green Day en la noche de Fin de Año.

El tráiler también incluye apariciones de los propios Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. El proyecto fue anunciado originalmente en 2025 bajo el título New Years Rev, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de ese mismo año y cambió oficialmente su nombre a NIMRODS en abril.

NIMRODS llegará a los cines el próximo 14 de agosto y cuenta con un reparto formado por Mckenna Grace, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen y Bobby Lee.