Jack White anuncia nuevo disco, Frozen Charlotte

Jack White ha anunciado su séptimo álbum de estudio, Frozen Charlotte, que se publicará el 10 de julio a través de Third Man Records.

Junto con el anuncio, White ha lanzado el nuevo sencillo “Dollar Bill”, que está disponible en todos los DSP y servicios de streaming.

A principios de esta semana, el sello de White, Third Man Records, estrenó Third Man Release Lab, una serie online gratuita de dos partes que explora el enfoque creativo de la compañía para los lanzamientos de discos y desmitifica el proceso de lanzamiento de álbumes. Los fans que sintonizaron cada Release Lab sin saberlo fueron objeto de burlas con imágenes de álbumes con fallos, alusiones al personaje de Frozen Charlatan y escucharon un clip de audio de “Dollar Bill” por primera vez.

Puedes ver el Third Man Release Lab parte 1 y parte 2.

Este será su primer disco desde desde 2024, cuando publicó NO NAME, el disco sin título que fue entregado como regalo a los seguidores que pasaron por las tiendas de su propio sello Third Man Records en Nashville, Detroit y Londres. Ya conocíamos “G.O.D. and the Broken Ribs” y “Derecho Demonico”.

Escucha ‘Dollar Bill’ de Jack White



Estas serán las canciones de Frozen Charlotte de Jack White

G.O.D. and the Broken Ribs

Derecho Demonico

There’s Nobody There

Raising the Grain

You’ll Never Fix Me

Nobody Knows

Dollar Bill

I Can’t Believe What I’m Hearing

Thick as Thieves

All Alone Again

She’s in a Frenzy

Making Contact