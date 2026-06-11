Soundset Festival llega a Contemporánea Condeduque

Contemporánea Condeduque acogerá los próximos 12 y 13 de junio la primera edición de Soundset Festival, evolución del ciclo Soundset que, tras cuatro temporadas consolidado como espacio de escucha en Conde Duque, amplía ahora su propuesta con un formato al aire libre centrado en el baile y el encuentro.

La programación reunirá algunas de las propuestas más estimulantes de la electrónica contemporánea. El viernes actuarán DJ Python junto a Loidis, RHR y el veterano productor Mala, mientras que la jornada del sábado contará con Carne_kddo x Lágrima collective, Tracey, Nick Leon en formato directo y CCL, encargada de clausurar el festival con una sesión que combinará influencias del post-punk, el techno, el house y el footwork en una atmósfera hipnótica y envolvente.

El festival se celebrará en el Patio Sur de este histórico edificio madrileño y mantendrá el espíritu explorador que ha caracterizado al proyecto desde sus inicios.

Todos los horarios en www.condeduquemadrid.es

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