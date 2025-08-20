L.E.V. Matadero anuncia su séptima edición

Matadero Madrid será testigo de una nueva edición de L.E.V. Matadero, la séptima que se realiza del encuentro madrileño de la propuesta del Laboratorio de Electrónica Visual, entre el 18 y el 21 de septiembre. Como va siendo habitual, un sinfín de propuestas alrededor del audiovisual más vanguardista, con estrenos en el campo de las realidades extendidas y con una fuerte identidad de lo digital arroparán conciertos y actuaciones de electrónica avanzada con una fuerte apuesta por el A/V.

La agenda musical y de actividades visuales cubrirá los cuatro días de festival en sesión doble. El jueves 18 de septiembre, se presenta Second Self, una performance audiovisual de la canadiense Myriam Bleau y la creadora de iluminaciones y danza Nien Tzu Weng. Posteriormente, el escenario de la Nave 10 de Matadero será testigo de MP3 Live #1, el estreno de MP3, colectivo formado por Arnau Pérez, Pau Vegas y Fernando Careaga, en la que se entreteje danza y música electrónica en tiempo real.

El viernes 19 de septiembre, los neoyorquinos Team Rolfes presentan 321 Rule, mientras que Carmen Jaci y Matthew Schoen estrenarán en España una performance audiovisual que versa sobre la identidad y saturación digital. Un día después, se presenta ARS NATURA, pieza inmersiva de Annabelle Playe, Hugo Arcier y Rima Ben Brahim, y el directo del colectivo italiano SPIME GREY LINE.

Lorenzo Senni abrirá la soble sesión del domingo 21 de septiembre con su proyecto Canone Infinito Xtended. El día y el festival se cerrará con Incertitude, una performance de Matthew Biederman y Alain Thibault de fuerte influencia matemática y sonora.

Entradas disponibles en la web del festival.