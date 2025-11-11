La Texana + Te vi en un planetario (Sala B) Madrid 07/11/25

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los mexicanos La Texana y Te vi en un planetario pasaban por Madrid en su gira de cinco fechas por nuestro país, dentro de los conciertos del Radar Joven, ciclo organizado por la Comunidad con entradas a partir de 3,5, algo que anima mucho a los jóvenes a asistir a conciertos que en otras ocasiones tienen precios más elevados.

Ya sea por el precio tan asequible o por las ganas que Madrid tenía de ver a La Texana, la fecha fue rápidamente sold out, y muchas personas se quedaron sin entrada. Tuvimos la suerte de entrar como un pequeño alfiler dentro de la elegante Sala B donde tenía lugar el concierto.

Comenzamos con Te vi en un planetario, del que ya había oído hablar pero nunca había podido ver en directo. Lo conforman Alexis a la guitarra e Ilka a la voz, con el apoyo en directo de otro guitarrista y batería y bajo a cargo de unas pistas pasadas por ordenador. Un rider quizá demasiado sencillo, que a primeras fue un poco la única pega que le pondría a la banda — pero que en este caso por cuestiones de logística entendemos de sobra.

El dúo — esta vez, trío — nos trae un dreampop/shoegaze que nos teletransporta a un cuento de hadas, o a una película de Disney, principalmente por la técnica vocal de la cantante, absolutamente impecable y envolvente. Nos recordaron un poco al grupo madrileño Agosto. Se presentaron nada más subir al escenario, y realizaron bastantes intervenciones para acercarse al público. Ilka declaró que le gusta que sus conciertos no sean algo unilateral, sino que todo el público participe. Interactuó bastante con la audiencia, pidiendo que cantasen ciertos versos o que realizasen distintos movimientos. De hecho, al subir al escenario lo hizo desde el público.

Cuentan con tres EPs, siendo el último el fin de los tiempos, editado por Sonido Muchacho, su discográfica actual que también promociona el tour junto a La Texana. El EP sonó en su totalidad, y también pudimos escuchar canciones como «flores», «violeta» o «luna de primavera». Las dos últimas tuvieron el toque más shoegaze de toda la noche, con guitarras más sueltas, fuertes y distorsionadas que en el resto del show. Fueron «luna» y «te odio», que son a su vez sus temas más escuchados en plataformas. Con ellos terminó un concierto de lo más ameno y con buen sonido.

Nos llevamos un poco una sorpresa cuando vimos a los instrumentistas de Te vi en un planetario volver a subir al escenario — aunque esta vez, el guitarrista anterior tocaba el bajo —. Resulta que también tocarían con La Texana, proyecto de Josué Ramírez, que llega a Madrid por segunda vez desde que en 2021 inició en su habitación. Respecto al rider, el bajo en directo le añadió mucho más cuerpo al sonido, aunque seguimos contando con una batería por pistas, que quedaba mejor o peor según la canción.

Y es que lo que destaca sin duda en el proyecto de La Texana es que mezcla todo tipo de estilos musicales, desde el post-punk hasta un rock más típico. Lo sorprendente es que no resulta una mezcla bizarra sino que, sobre todo en directo, la combinación de estilos casa perfectamente, e incluso nos va teletransportando de una vibra a otra según la elección de canción en el setlist. Si bien TVUP nos recordaba a Agosto, muchos temas de La Texana nos llevaban a las canciones de Depresión Sonora, especialmente los más post-punk. No obstante, esto no era casualidad ninguna pues el álbum que presenta ahora mismo la casa que cae (2025, Sonido Muchacho) lo produjo el mismo Markusiano, a quien Josué mandó saludos desde el escenario.

La Texana mezcla en directo temas más lentos mezclados con otros mucho más animados y con mayor distorsión; y en varias ocasiones se empezó a montar un pogo que poco a poco fue cogiendo más forma, fuerza e intensidad. En la recta final del concierto animó al público a meterse en ese pogo. A pesar de que no estaba familiarizada con su música, me sorprendió para bien. Especialmente por su capacidad de mezclar tantos estilos sin perder su toque personal: uno de los retos más complicados en la música actual —donde a veces o todas las canciones son iguales o cada una de su padre y de su madre—. En el caso de La Texana, cada armonía tiene sentido en el conjunto.

Destacamos canciones como «Niños», «Me mareas» o «Un día como hoy». Cuando parecía que se despedía del escenario, Josué nos regaló un bis improvisado, «Terco», que toda la sala pidió a gritos cuando anunció que daba tiempo para tocar una más. Agradecido visiblemente en todo momento a Madrid, al público, al Radar Joven y a los instrumentistas, se despidió muy buen sabor de boca.

Fue una combinación de grupos de lo más acertada, una sorpresa para quienes —como yo— no habíamos tenido nunca la oportunidad de verlos en directo. Un pedacito del sonido del Estado de México, donde encontramos propuestas de lo más originales. Una noche mágica adornada con música mexicana en los intermedios. Un viaje a otro país o a otro planeta, según el momento; pero en todo caso un buen viaje.

Fotos La Texana + Te vi en un planetario. Amanda D. Marcos