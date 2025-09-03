Lagartija Nick adelantan su disco en directo

Lagartija Nick publicarán Eternamente en vivo el próximo 26 de septiembre, un disco en directo que recoge su gira de celebración de sus 35 años de carrera.

Como comentábamos en su paso por Madrid el pasado octubre: fue «Todo un viaje de autoafirmación y de invocación a esos espíritus que les acompañan, protegen y refuerzan en su transitar. De Jesús Arias a Enrique Morente, de Joe Strummer a Lorca, Buñuel o Val Del Omar«.

El tour se cerró por todo lo alto en Granada, como no podía ser de otra forma, y de ahí se recoge este directo que contendrá 12 canciones de sus actuaciones.

Una de ellas es «El signo de los tiempos», uno tema incluido en El Shock de Leia que levaban más de una década sin tocar en directo y que muestra la contundencia de los granadinos.

Escucha ‘El signo de los tiempos (en directo)’ de Lagartija Nick

Toma nota de las primeras fechas

9 de octubre PAMPLONA Indara Club

10 de octubre BILBAO Kafe Antzokia

7 de noviembre VALENCIA 16 Toneladas

22 de noviembre ELCHE La Llotja

19 de diciembre MADRID La Sala (Movistar Arena)

20 de diciembre BARCELONA La 2

23 de enero MURCIA Sala Rem

24 de enero MÁLAGA La Trinchera

Entradas en montgri.co

¿Te gustan Lagartija Nick?

Compra aquí ‘En el satélite de Lagartija Nick. Conversaciones con Antonio Arias’

Foto: Manuel Pinazo