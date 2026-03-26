Antonio Arias (Lagartija Nick) avanza su nuevo disco en solitario y se adentra en la música gnawa marroquí

Antonio Arias presenta «Bermasouyé», canción ancestral del repertorio gnawa se adapta a los nuevos tiempos en este sorprendente intercambio de idiomas. La voz de Arafa Chaara, maalem de Tetuán, en dariya, se mezcla con la de Antonio cantando los versos de un cante clásico andaluz . El sonido de los kerkebs, eco de los grilletes de los esclavos, junto con los guembris y la mandola crean una atmósfera propicia para el Trance.

Concebido como una propuesta musical inspirada en la rica herencia andalusí, el proyecto toma como punto de partida los textos del políglota del siglo XIII Ibn Al Jatib. Se inscribe así en la trayectoria heterodoxa de Arias, que desde sus inicios con 091 hasta Lagartija Nick y su obra en solitario ha explorado múltiples territorios sonoros.

Un proyecto llamado Mawlid y desarrollado junto a Moncho Rodríguez desde 2018, (en 2023 escuchamos «Hora Primera») que culmina ahora como una síntesis de años de investigación en la música gnawa marroquí, una tradición de raíces subsaharianas considerada germen del blues y vinculada a una profunda dimensión espiritual.

Escucha ‘Bermasouyé’ de Antonio Arias