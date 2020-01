Como cada domingo, es el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Se trata de recordar algunos temas de los que te hemos ido hablando en Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que te damos a conocer alguna novedad de la que todavía te habíamos informado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

J. Balvin – Morado

Rodrigo Leao – O método

Bryan Ferry – A hard rain’s a-gonna fall

Humanist feat. Dave Gahan – Shock collar

Thom Yorke – Hearing damage

Dan Deacon – Become a mountain

King Krule – (Don’t let the dragon) draag on

Joy Division – She’s lost control

Bunbury – Deseos de usar y tirar

Jack Bisonte – France Gall

Moby – Power is taken (ft. D.H. Peligro)

Real Estate – Paper cup (feat. Amelia Meath of Sylvan Esso)

Spinning Coin – Ghosting

Devendra Banhart – Love song (Helado Negro remix)

Die Katapult – Für eine moment

David Bowie – I can’t read ’97

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

The Lucies – Sapphire

The Lucies regresan con una formación renovada y con un nuevo single que se ha publicado esta semana, “Sapphire”. Ducan Foord se ha unido a Scarlett de Side Chick, su marido Josep Vilagut (ambos productores y multi-instrumentalistas) y a Aleix Bou (Núria Graham, Amaia), que ha grabado las baterías del disco que están a punto de sacar. En directo se añade Miquel Sospedra (Mazoni, The New Raemon, Refree) al bajo y Xavi Molero “Mole” (Egon Soda, Nothing Places, Iván Ferreiro) sustituye a Aleix Bou a la batería. “Sapphire” es el primer adelanto de un nuevo álbum que verá la luz en los próximos meses. El vídeo que lo acompaña ha sido rodado en el entorno de La Masía Music Lab con dirección de Miguel Trias de Bes.

Celia BSoul – Señorosland

Celia BSoul es una FMC y poetisa de la que ya te hemos hablado alguna vez en Muzikalia. Esta semana ha lanzado un tema nuevo, “Señorosland”, producido por 2Pas0s y grabado, mezclado y masterizado por Hozone. Como da a entender su nombre, se trata de una crítica, un retrato irónico retrato de los micromachismos en clave de lo-fi. Celia nos muestra este nuevo sonido como fruto de su primera colaboración con 2 Pas0s, un sonido distinto al de temas como “Tête Froide” (que incluimos en nuestra PlayList Emergente) y “Calisto”, producidos por NKNWN.

The James Hunter Six – Brother of other

El próximo 6 de marzo el sello Daptone Records publicará el nuevo álbum de The James Hunter Six, Nick of Time. Trece nuevas canciones escritas por Hunter que prometen conformar otro gran disco de R&B, Soul y Swing. Como adelanto nos han hecho llegar dos canciones, “I can change your mind” y “Brother or other”. Hemos escogido esta segunda para dártela a conocer en nuestra PlayList de las canciones de la semana.

Da Souza – Metres per segon

El quinteto mallorquín Da Souza publicará el próximo 14 de febrero su nuevo álbum, Salsa Agredolça (Bubota, 2020). En su cuarto disco Da Souza ofrecen una variada colección de canciones llenas de magia, aromas mediterráneos, estribillos pegadizos, delicadeza y pop ensoñador. Como muestra, este “Metres per segon” que abre el álbum. A continuación puedes escucharla y ver el divertido vídeo que la acompaña.

Polock – Mar dorado

Tras diez años de trayectoria y tres discos de estudio, Polock se disponen a lanzar su primer álbum en castellano, Romance. El disco será publicado el 31 de enero, y la banda lo estará presentando el 28 de febrero en Alicante (Sala Stereo), el 29 en València (Jerusalem), el 6 de marzo en Zaragoza (La Lata de Bombillas), el 7 de marzo en Barcelona (Sidecar) y el 18 de marzo en Madrid (Sala Sol). Tras los adelantos de “No te atreves” y “Barro en los pies”, esta última con Mikel Izal, esta semana nos han mostrado este nuevo anticipo llamado “Mar dorado”.

Los Radiadores – Luna roja

El grupo valenciano Los Radiadores celebran este 2020 su 10º aniversario. Lo harán además con nuevo álbum, Bailes de Verano, que desde el 21 de febrero estará disponible en plataformas digitales. Además habrá edición en vinilo rojo a través del sello Bonavena Records, en colaboración con Trilobite Records y Pachilo Records. Como anticipo, aquí tienes este “Luna roja” en el que colabora Pat Escoin (Los Romeos, Lula, actualmente en Exfan).