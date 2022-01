Ya disponible el vídeo de la colaboración entre Ilegales y Loquillo

Ilegales celebrarán sus 40 años de historia en 2022 con la edición de La Lucha por la vida, un álbum con nuevas y “viejas canciones” que cuenta con colaboraciones de algunos de los músicos más importantes de la escena nacional.

Ya habíamos escuchado la inédita “Divino Imbécil” junto a M. Clan y después su colaboración con Andrés Calamaro para la nueva versión de “Mi Copa y Yo”. Ahora llega un tercer adelanto, otro tema inédito: “Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido” con la compañía de Loquillo que acaba de estrenar su vídeo.

Jorge Ilegal ha compuesto un tema a imagen y semejanza de Loquillo, que ha ejecutado un tema muy “ilegal”; pero que al mismo tiempo recuerda temas como Barcelona ciudad, o Rocker. Porque Jorge ha pensado que en el álbum no podría dejar de reivindicar que él mismo es un rocker y, para ello, nada mejor que compartir micrófono con un abanderado del rock and roll como Loquillo.

Disfruta el vídeo de ‘Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido’ de Ilegales con Loquillo