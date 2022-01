Slash vuelve junto a Myles Kennedy & The Conspirators

Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators estrenan una nueva canción “Call Off The Dogs” extraída de su próximo disco 4, que estará a la venta el 11 de febrero 2022, a través Gibson Records, en alianza con BMG.

Una década y cuatro discos en su carrera, el nuevo álbum 4 muestra los nuevos temas de la banda en 4 años. Un álbum de rock vibrante alimentado por “hooks” de guitarra memorables y melodías fascinantes, coros grandes y “riffs” aún más grandes; 4 se enfoca en el legado que han dejado los antiguos trabajos de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators’ 4 es el quinto disco en solitario de Slash y el cuarto junto sus compañeros de banda Myles Kennedy (voz), Brent Fitz (batería), Todd Kerns (bajo) y Frank Sidoris (guitarra).

Slash describe la nueva canción “Call Off The Dogs”: “Esta canción se escribió casi sobre la marcha, y con el espíritu de la energía de todo el álbum 4. No puedes pensar demasiado en algo como esta canción, porque mata el espíritu”. Cuando entramos en la preproducción, ‘Call Off The Dogs’ se compuso con bastante rapidez, improvisamos casi todo, probablemente fue lo último que grabamos en el estudio”.

Escucha ‘Call Off The Dogs’ Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators