salas de conciertos

Las salas de Madrid alzan la voz ante la preocupante situación en los meses de verano

Las salas de conciertos de Madrid atraviesan una situación crítica que amenaza la continuidad de buena parte del circuito de música en directo de la capital.

Así lo ha denunciado Madrid en Vivo, la asociación que agrupa a estos espacios, alertando de que el aumento de los costes operativos, los cambios en los hábitos de consumo y una creciente competencia están llevando al sector al límite. En los últimos cinco años han desaparecido recintos emblemáticos como El Junco, Caracol, Casa Patas, Marula, Rock Palace, Bogui Jazz, Segundo Jazz, El Plaza o BarCo, a los que se suma ahora el inminente cierre de Gruta 77 y las dificultades económicas que atraviesa Café Central.

La asociación señala especialmente la proliferación de conciertos gratuitos durante los meses de primavera y verano, así como el auge de los macrofestivales y grandes eventos, como algunos de los principales factores que están debilitando a las salas de pequeño y mediano aforo. Según denuncian, este modelo concentra la atención mediática y buena parte del presupuesto del público en unos pocos espectáculos multitudinarios, dejando en una posición muy vulnerable a los espacios que sostienen la programación musical durante todo el año. A ello se suman problemas estructurales como el encarecimiento de los alquileres y una normativa de aforos que consideran desactualizada.

El deterioro económico también se ha visto agravado por el descenso de los ingresos derivados del consumo en barra, históricamente una de las principales fuentes de financiación de estos locales. Javier Olmedo, director general de Madrid en Vivo, advierte que «los conciertos no son una fuente de beneficios real para las salas, sino más bien una apuesta arriesgada y romántica por el la música y la cultura». Además, subraya que «es una realidad patente que el consumo en barra del público más joven es mínimo o nulo, y el del público más adulto es cada vez menor y menos prolongado, dado que cada vez permanecen menos tiempo en la sala».

Ante este escenario, la asociación reclama un mayor respaldo institucional, una revisión de la normativa de aforos y un sistema de ayudas más sólido para evitar lo que considera un posible “apagón cultural” del circuito independiente madrileño.

culturadesala
30 de marzo de 2023
Llega #culturadesala, nuevo ciclo de conciertos por la geografía española
Chelsea Wolfe
24 de junio de 2026
Chelsea Wolfe vuelve con dos nuevos sencillos con los que avanza su nuevo álbum
Man/Woman/Chainsaw
24 de junio de 2026
Man/Woman/Chainsaw avanzan su disco de debut con 'Get Up and Dance'
Kiko Veneno
24 de junio de 2026
Kiko Veneno avanza su primer disco en cinco años con 'Helicrisum'
salas de conciertos
24 de junio de 2026
Las salas de Madrid alzan la voz ante la preocupante situación en los meses de verano
The Tubs
24 de junio de 2026
The Tubs anuncian 'Hard Life', su nuevo álbum
La Playlist Emergente de la semana
24 de junio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Jim James
24 de junio de 2026
Jim James de My Morning Jacket anuncia nuevo disco en solitario
Editors
23 de junio de 2026
Editors confirman disco para el próximo mes de octubre
Whale Nado foto
23 de junio de 2026
Whale Nado regresan con 'Rewind'
Anni B. Sweet - Momentos (Los Ángeles)
23 de junio de 2026
Anni B. Sweet y Pedro de Dios versionan 'Momentos' de Los Ángeles
Giadda foto
23 de junio de 2026
Giadda nos presenta su primera mixtape canción a canción
Vera Fauna
22 de junio de 2026
Vera Fauna rescatan 'Quiebro y nada' para celebrar sus 10 años de carrera
TIENDA