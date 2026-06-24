La playlist emergente de la semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con nuestra PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os invitamos a descubrir las canciones de COR, The Bernardette Maries, Lau Gibert, Marshall Flash, Taïn, Ceaxe y Mariana També.

COR – Dispuesta

COR es el proyecto del catalán Erik Cornelles, un músico con formación clásica y también en producción musical técnica y artística. Él mismo se encarga de todo el proceso creativo de sus canciones, desde la composición hasta la producción. Tras publicar varios sencillos desde 2023, ha anunciado su primer EP, todavía sin fecha exacta de lanzamiento. Un disco del que hace poco nos avanzó esta canción titulada «Dispuesta».

The Bernadette Maries – Missing Bernadette

The Bernadette Maries es un grupo belga formado en 2024 por Daria, Guy y Romain. En su música combinan el post-punk más enérgico con las texturas oníricas del shoegaze y los ganchos melódicos del indie rock. En el último año han publicado varios sencillos y un EP, LvvV. Actualmente se encuentran preparando el lanzamiento de su primer álbum, previsto para el mes de septiembre. Un disco del que ya han mostrado algunas canciones, entre ellas «Missing Bernadette».

Lau Gibert – Amulet

Lau Gibert es una cantante, compositora y bailarina que en los últimos tiempos se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la escena musical catalana. Su último sencillo se titula «Amulet» y es una canción fresca y veraniega producida por Scotty DK. «Amulet» habla de amor y complicidad entre amigas en esos veranos en el pueblo que se recuerdan siempre.

Marshall Flash – Tus poemas

Marshall Flash es un grupo de Alcalá de Henares liderado por Miguel Ángel Marshall, ex miembro de Royal Flash. Hace un par de meses hablamos de ellos en nuestra sección EmergentesMZK para presentaros su primer disco, Relativa Sencillez. Una de las canciones más potentes del álbum, «Tus poemas», acaba de aparecer como sencillo acompañada de un vídeo rodado por Adriano Giotti y ambientado en tierras alcalaínas.

Taïn – Tengo que encajarlo

Taïn es el proyecto musical del artista coruñés Jorge Tain Alemparte. En los últimos años ha pasado en varias ocasiones por nuestra PlayList Emergente. Además en su momento te hablamos también de su primer álbum, Amor Subterráneo. Hoy vuelve a nuestra lista con nueva imagen y nuevo sencillo, «Tengo que encajarlo». Una canción que habla de cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con las cosas que nos afectan.

Ceaxe – 3estius

Ceaxe es el proyecto musical de Alexander Chaffardet, barcelonés de madre y padre venezolanos que es también otro viejo conocido de nuestra PlayList Emergente. Desde su última aparición ha crecido muchísimo y se ha convertido en una de las voces emergentes con mayor proyección en la escena urbana catalana. Nos hacemos eco de su imparable ascenso con uno de los sencillos que ha publicado en los últimos meses, «3estius». Una canción enérgica y emotiva que se mueve entre la nostalgia y el deseo.

Mariana També – Solo me siento sola

Mariana També es una artista y compositora de pop electrónico que en los últimos años ha compartido escenario con artistas como Biig Piig, La Bien Querida y Joe Crepúsculo. Su álbum debut está previsto para el próximo mes de octubre. Hace unas semanas avanzó una canción titulada «Solo me siento sola». Un tema que desprende vulnerabilidad y emoción gracias a una grabación que su autora llevó a cabo únicamente con un piano, su voz y un teléfono móvil.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify