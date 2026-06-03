YHWH Nailgun anuncian Magazine, un disco de 11 minutos

YHWH Nailgun anuncian su próximo álbum, Magazine, que saldrá a la venta el 11 de junio, su primer lanzamiento con 4AD.

Un trabajo que agudiza aún más la visión intransigente de la banda. A lo largo de 10 temas que se desarrollan en tan solo 11 minutos, Magazine lleva el sonido del grupo a un terreno aún más minimalista e inmediato.

Abriendo con el lento fundido de entrada de «Ghost of Love», el disco funciona menos como un álbum convencional y más como un fragmento extraído de una transmisión infinita. La banda equilibra el caos con precisión: guitarras frenéticas, percusión contundente, sintetizadores que evocan ataques aéreos y la voz ahora desenmascarada de Borzone, interpretada con una claridad renovada que resalta sus imágenes surrealistas y cargadas de significado religioso.

Lo presentarán, entre otras canciones, en la próxima edición de Sónar.