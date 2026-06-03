Consigue cuatro meses gratis de Amazon Music Unlimited

Si eres amante de la música sabrás que elegir la plataforma adecuada puede marcar la diferencia entre una experiencia auditiva normal o una inmersión total en las canciones de tus artistas favoritos, que puedes escuchar de forma normal o con un sonido de mayor calidad, donde Amazon Music Unlimited (suscríbete en este enlace) destaca especialmente.

¿Quieres acceso a toda tu música favorita en calidad HD y Ultra HD sin anuncios? Hasta el próximo 29 de junio, tienes la opción de suscribirte y probarlo gratis durante cuatro meses si eres de Prime y tres si no lo eres. Amazon Music Unlimited ofrece un catálogo de más de 100 millones de canciones, además de los mejores podcasts. Una combinación única de catálogo, buena tecnología y accesibilidad que lo pone por delante de la competencia.

Una vez pasado el periodo de prueba de 4 meses, la suscripción tiene un coste de 12,99 €/mes IVA incluido, pudiendo darte de baja en cualquier momento.

Si eres usuario de dispositivos Echo y asistentes de voz Alexa, Amazon Music Unlimited es tu opción ideal. Su integración con estos dispositivos permite controlar la música con comandos de voz, facilitando el acceso a tus playlists y artistas favoritos sin necesidad de tocar un solo botón.

Así que ya sabes, por tiempo limitado, Amazon Music Unlimited te regala tres meses de suscripción gratuita (obtenlos aquí) para que experimentes de primera mano todas sus ventajas sin ningún compromiso.

Como decimos, solo tienes que suscribirte en este enlace antes del 29 de junio para aprovechar esta promoción exclusiva. No importa si eres miembro Prime o no, la oferta es para todos.