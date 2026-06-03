The Fall lanzarán un disco póstumo para Mark E. Smith: Post Script

Fue en enero de 2018 cuando fallecía Mark E. Smith, responsable de The Fall, que tendrán un último disco de despedida según ha comentado Ed Blaney, quien trabajó brevemente como mánager de la banda y también se unió a la formación a principios de la década de 2000.

Un álbum que ya está terminado y se titulará Post Script. The Fall nacieron en 1976 comandados por Smith, con la compañía de Martin Bramah, Una Baines y Tony Friel y en sus cuatro décadas de historia ha visto pasar por sus filas a más de cincuenta miembros.

Coetáneos de Joy Division, Wire y tantas perlas que nos brindó el rock británico en aquellos tiempos, The Fall desarrollaron una carrera de lo más ecléctica, siguiendo las directrices de su genial líder, que también colaboró con Gorillaz (una colaboración póstuma vio la luz esta primavera en The Mountain, la canción «Delirium») o bandas como Inspiral Carpets.

En el recuerdo quedarán álbumes tan geniales como This Nation’s Saving Grace (1985), Dragnet (1979), Perverted By Language (1983), Hex Enduction Hour (1982) o los no tan lejanos Cerebral Caustic (1995) y The Real New Fall LP (Formerly Country On The Click) (2003) y decenas de grandes canciones.

Sobre el nuevo disco de The Fall, Blaney compartió la noticia en Facebook y comentó: “He pasado la mayor parte de la tarde escuchando las mezclas finales del último álbum de estudio oficial de The Fall, y sin duda puedo decir que es un álbum absolutamente brillante.

El sueño de cualquier fan de The Fall y algunos más… y para todos los ansiosos seguidores de The Fall que esperan noticias, la fecha de lanzamiento y los detalles para reservar son inminentes. El álbum se llama ‘Post Script’ y está repleto de temazos.”