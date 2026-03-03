Libro: Cruce de perras y otros relatos de los ochenta de Víctor Coyote (Autsaider)

A estas alturas ya se ha escrito mucho sobre la figura de Víctor Coyote, aunque no está de más recordar que Víctor Aparicio, el gallego universal, llegó a representar junto a Los Coyotes a una de las células mutantes más extraordinarias que ha dado el pop patrio en su historia. No es exagerado pensar en Mujer y Sentimiento (1985) como uno de los álbumes de sonoridades latinas más excelsos, en un momento en que las latinidades no estaban en la hoja de ruta de los modernos de la época.

Aparte de su carrera como músico, también es dibujante de cómics, realizador de videoclips y documentales, y un hombre con una capacidad de absorber influencias endiablada, y que ha recorrido y vertebrado toda su obra.

En esta ocasión ha decidido hacer un ejercicio de falsa nostalgia. Reunir una serie de relatos en donde la Movida madrileña es el telón de fondo. Un tema, la tan cacareada Movida que -¿junto a la Transición española? Quizás-, es uno de los periodos que más grises, sombras y reflejos de purpurina han sido diseccionados por diferentes escritores y agentes involucrados. A Víctor no es que sea un periodo que le apasione, y así lo ha dejado claro en más de una entrevista, pero era una forma de desmitificar un periodo, así como clarificar aspectos que, o bien se han glorificado hasta la náusea, o se han tirado por tierra sus singularidades con demasiada mala baba.

Cruce de perras y otros relatos de los ochenta (Autsaider, 2025) son retazos en forma de recuerdos que fueron escritos por nuestro hombre desde hace décadas, y lo hace abordando a personajes y situaciones de ficción que tienen bastantes paralelismos con la “historia oficial” que nos ha llegado hasta nuestros días de aquel Madrid que representaba el auge de las libertades adquiridas después de la dictadura. Con una prosa ágil y de ritmo endiablado, Coyote nos narra historias del Rockola (feudo de la modernidad de aquellos años), de las andanzas sexuales junto a un Germán Coppini (“Chico introspectivo. Seguidor vocal de Johnny Rotten”), de divertidos episodios en hoteles con Alaska, e incluso de tribus urbanas. Son relatos atentos a las idiosincrasias del momento, así como repleto de postales costumbristas que al autor le sirven para hilvanar un retrato pintoresco de una época.

Cabe reseñar, por último, una especie de coda final, en donde el escritor escribe sobre la evolución de ciertos personajes u oficios desde aquellos años hasta ahora. De ahí se extraen perlas acerca de las chorradas que se tienen que oír sobre cierta aristocratización del arte de la cocina, de los tópicos que muchos escritores han elevado a relato oficial sobre la Movida, sobre la progresía y el jipismo pijo de los setenta, etc.

Puedes comprar el libro Cruce de perras y otros relatos de los ochenta de Víctor Coyote (Autsaider) en la web de su editorial.