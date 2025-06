Libro: Último Baño de Manuel Moreno (Libros Walden)

Viviana, Claudia y Naiara fueron por un tiempo el centro de la polémica a finales del año pasado. Ellas se pusieron el nombre Las Nenas se hicieron pasar por un grupo de pop de influencias sixties. Amaban a Phil Spector y todo lo que le rodeaba, y sus letras manifestaban un claro acercamiento a la problemática de la gente joven (y no tan púber) como la dificultad de acceder a una vivienda digna, el baile como manifestación emancipadora, los amores estivales o las críticas a la gentrificación.

Pero estas tres niñas no eran reales sino que fueron generadas por IA (tanto las imágenes de promoción, así como también la música aunque no las letras) a través del software Udio manipulado por dos personas a la sombra. Corrieron ríos de tinta cuando los ideólogos de Las Nenas tuvieron que desvelar el secreto: artículos en periódicos, tertulias radiofónicas, y espacio en programas de televisión se hicieron eco de todo ello al son de las adictivas canciones del supuesto grupo de Majadahonda.

Último Baño (Libros Walden, 2025) escrito por Manuel Moreno (también responsable de la editorial) plantea un interesante juego especulativo en el que se nos plantea reflexionar sobre la utilización de la IA con fines musicales, así como los márgenes éticos en los que se mueve el mercado de la música a partir de estas premisas. Moreno estructura este libro dividiéndolo en dos partes: por una lado, en la primera parte hace uso de la ficción para narrar la “verdadera historia de Las Niñas”, o lo que vendría a ser un entretenimiento a partir de inventarse unas identidades “reales” de estas tres muchachas. El relato fluye con elegancia gracias a la fina prosa del autor, y su aguda mirada hacia unos personajes que sueñan con tener un grupo de pop para, de esta forma, escapar de la rutina diaria.

En la segunda parte el juego narrativo recrea y tensiona los límites entre realidad vs ficción a través de la historia – que no sabemos si es real – sobre los responsables de este grupo. Es aquí donde los datos parecen contrastar fielmente con la realidad (nombres del dúo de artífices que hay detrás de este proyecto, la polémica a través de redes sociales, la lapidación pública por parte de un gran sector del gremio musical y de periodistas y opinadores, etc.), aunque nunca sabremos si el autor habló directamente con ellos para acabar de unir las piezas de este rocambolesco episodio.

Más allá de aspectos formales, Manuel Moreno fórmula algún que otro interrogante: ¿La música generada por IA es censurable per se? ¿Qué es música “real”? ¿Quién dictamina lo que debe ser hegemónico? ¿Cómo poner límites a una tecnología que lo invade casi todo en la actualidad? ¿Es ético apoyar o comprar un disco facturado de esta manera?.

Muchas preguntas se agolpan tras la lectura de este interesante libro y que nos mete de lleno en un debate inconcluso, y que debería generar un marco de reflexión alejado de las enconadas disputas para así afrontar los nuevos retos que tiene que afrontar la música frente a la tecnología y sus nuevos paradigmas.

Puedes comprar el libro Último Baño de Manuel Moreno (Libros Walden) en la web de su editorial.