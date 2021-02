Llega el nuevo álbum de Rag’n’Bone Man, que se publica en primavera

Rag’n’Bone vuelve con propósitos renovados tres años después de su rompedor y premiado debut, Human, con un nuevo álbum brillante y lleno de sentimiento. ‘Life By Misadventure’ es una increíble colección de emotivas canciones que nos conmoverán cuando más lo necesitamos.

Su debut de 2017 Human fue todo un éxito: este trabajo 4 veces Platino que se disparó al #1 en la semana de su lanzamiento en Reino Unido se convirtió en el álbum de un artista masculino que más rápidamente se vendió en la década y le valió el premio BRIT y el Ivor Novello.

Después de semejante hazaña, Rag’n’Bone Man fue en contra de lo esperado y viajó a Nashville para escribir y grabar lo que sería Life By Misadventure, volviendo a Reino Unido justo antes de que irrumpiera la pandemia. Aunque algunas de estas nuevas canciones albergan una buena dosis de heavy blues y soul, la mayor parte de este nuevo álbum muestra a Rag dando un paso gigante como artista, como compositor y cantante capaz de desplegar una gran calidez y emoción auténtica con cada bocanada.

El álbum, casi en su mayoría, fue producido y grabado por el ganador del Grammy y multiinstrumentista Mike Elizondo (Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Alanis Morissette) en su estudio a las afueras de Nashville.

El disco se grabó expresamente como un álbum en directo; el sonido es real y 100% humano. A los colaboradores habituales Ben Jackson-Cook (teclados, co-compositor y coproductor del álbum), Bill Banwell (bajo, y co-compositor) y Desri Ramus (coros) se les unen el batería Daru Jones (Lazaretto-Jack White) y la guitarrista Wendy Melvoin, que formó parte de The Revolution de Prince cuando tenía 19 años. Juntos, estos músicos han hecho un álbum cargado de alegría e inmediatez, algo que resulta muy poco frecuente en estos días de autotune e infinidad de overdubs. Una de las canciones, incluso, fue grabada en el garaje de Rag’n’Bone Man.

“Esta vez hemos tenido bastante tiempo para convivir con las canciones. Antes lo hacíamos de otra manera; escríbiamos una canción y yo tenía que cantarla el mismo día, y esa era la versión que incluíamos en el álbum. De esta manera, ha sido mucho más fácil lograr transmitir la emoción real en la música”.

El primer single “All You Ever Wanted” viene impulsado por guitarras de ritmo punzante y la inquietud que sentimos actualmente. “Me sentí triste al ver Brighton y Londres, donde crecí… recordando todos esos sitios chulos que ya no están”