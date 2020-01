Llega la gira de Patáx

Patáx es a día de hoy la banda de fusión más relevantes de España, y ya un proyecto conocido en todo el mundo. Con más de 80.000 seguidores en Facebook y 24 millones de visitas en Youtube, Patáx sigue una trayectoria imparable.

Su mágica receta parte del glorioso legado de leyendas del jazz como Weather Report, Corea’s Elektric Band, Herbie Hancock, Sixun o Zawinul Syndicate, y de la poderosa influencia de los visionarios y multicolores sonidos de Irakere, Wayne Shorter, Miles Davis, Hermeto Pascoal y Paco de Lucía. Así, Patáx conducen el concepto “fusión” hasta un territorio completamente inexplorado, donde la comunicación física entre el flamenco, el funk y el ritmo afrocubano es la clave de sus complejas, explosivas y mágicas atmósferas.

Sorprende, de entrada, ver a un percusionista asumiendo el papel de compositor y director de una Big Band… pero con Jorge Pérez, cerebro y motor de esta aventura, realmente se rompió el molde. Jorge es un hombre tras una idea: un nuevo concepto que en el que cohabiten flamenco, funk y latin jazz, con plena consciencia de sus respectivas esencias e identidades, y desde una perspectiva rabiosamente contemporánea. Una meta ambiciosa que requiere talento, decisión, tenacidad… y un grupo de músicos extraordinarios, capaces de llegar a donde la mayoría no sabe, no puede, o no se atreve…

Hoy, Patáx son la más fresca, sorprendente y cosmopolita expresión de la nueva generación del jazz fusión. Imposible no mencionar sus impresionantes conciertos en directo, verdaderas explosiones de pasión y energía.

Toma nota de las fechas:

Jueves 16 enero- Kafe Antzokia- Bilbao.

21 h. Entradas a la venta aquí

Viernes 17 enero- Sala But- Madrid.

Apertura de puertas 19.30 h. Concierto 20.30 h.

Entradas a la venta aquí

Viernes 24 enero- La 2 de Apolo- Barcelona

Apertura de puertas 19.30 h. Concierto 20.30 h.

Entradas a la venta aquí