Llega Monasterio Festival con Niño de Elche, pablopablo, Muerdo y más

Llega Monasterio Festival. Los próximos 12 y 13 de septiembre la el Monasterio de Pelayos de la Presa acogerá el primer festival íntimo de la Comunidad de Madrid, multidisciplinar y cargado de alma.

Una propuesta singular que une música, patrimonio y naturaleza en un espacio monumental del siglo XII, con aforo reducido y un firme compromiso con la escucha, la emoción y el cuidado del entorno.

Un cartel que une a artistas consagrados con el talento emergente en un emplazamiento lleno de historia.

Además de los conciertos, Monasterio Festival incluirá acciones de danza contemporánea, pintura en directo, talleres culturales y una comida popular abierta al público:

· La artista Alejandra de Castro presentará dos piezas propias de DANZA, adaptadas a distintos espacios del monasterio.

· Las creadoras María Orovio y el colectivo C Factoría intervendrán el espacio a través de la PINTURA.

· La revista literaria y plataforma creativa Pájaro Azul liderará varios talleres vinculados a la LITERATURA y las ARTES VISUALES.

· El sábado, la familia de Óscar Trujillo (fundador del festival, ligada históricamente a la hostelería) ofrecerá una COMIDA POPULAR, cocinando recetas tradicionales para el público asistente.

Consulta el cartel de Monasterio Festival

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Mateo Falgas / Ana Sánchez-Cano / Justo Lera / Mara Laín / José El Gato / Muerdo / pablopablo / kiut / La Vida de Jaime / Sam Gold

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Pablo Torti / Cutre y Medio Mal / Luismi Partera / Alejandra de Castro / Ran Son / Juan Espiga / Emilia y Pablo / Niño de Elche / Ombligo / Naked Family / Palber / Mr. Piro

Puedes comprar tus entradas en este enlace.