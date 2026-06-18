Pulp

Pulp tendrán disco en directo el próximo mes de agosto

Pulp publicará el próximo 28 de agosto Live!, un nuevo álbum en directo que llegará acompañado de la película Pulp: What Do You Do For an Encore?, cuyo estreno mundial está previsto para este otoño.

Ambos lanzamientos documentan los conciertos que la banda ofreció en junio de 2025 en el O2 Arena de Londres, coincidiendo con el regreso discográfico de More su primer álbum en 24 años y un trabajo que alcanzó el número uno en las listas británicas.

El filme ha sido dirigido por Garth Jennings, colaborador habitual del grupo desde que realizara el videoclip de “Help the Aged” incluido en su disco This Is Hardcore en 1997.

Las grabaciones recogen las actuaciones número 566 y 567 de la trayectoria de Pulp y muestran a la formación en un momento especialmente inspirado, combinando clásicos de su repertorio con las canciones de su nueva etapa.

Live! estará disponible en doble vinilo (incluyendo una edición limitada en color azul), doble CD y plataformas digitales. Su lanzamiento coincide con su gira de verano que recordemos, pasará por Mad Cool, con la que demuestran que la banda liderada por Jarvis Cocker vive uno de los capítulos más celebrados de su historia reciente.

Escucha ‘A Sunset (Live)’ de Pulp

Estas serán las canciones de ‘Live!’ de Pulp

Intro
Spike Island
Slow Jam
Sorted for E’s & Wizz
Disco 2000
Help the Aged
Farmers Market
This is Hardcore
Sunrise
Something Changed
Grown Ups
O.U.
Do You Remember the First Time?
Mis-Shapes
Got to Have Love
Babies
Common People
A Sunset

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