L’Orchestre d’Hommes-Orchestres en Málaga y Granada reinterpretando a Tom Waits

El Teatro Cánovas de Málaga, espacio de la Consejería de Cultura y Deporte, acogerá en los próximos días al colectivo canadiense L’Orchestre d’Hommes-Orchestres con su espectáculo Performs Tom Waits. Una propuesta escénica diferente que va más allá de las canciones del genial músico estadounidense para darle protagonismo también a la performance y el teatro. Las funciones están previstas para el jueves 7 y el viernes 8 a las 20:00 en la sala A.

Con un repertorio basado en la obra del icónico músico estadounidense Tom Waits, incluyendo composiciones junto a Chuck E. Weiss y su compañera Kathleen Brennan, la compañía canadiense ofrece una reinterpretación libre, respetuosa y original del universo sonoro del artista. La creación corre a cargo del propio colectivo, integrado por Bruno Bouchard, Gabrielle Bouthillier, Jasmin Cloutier, Simon Elmaleh, Patrick Ouellet y Danya Ortmann.

El espectáculo, inspirado en el espíritu del “one man band” y evocando referencias como el célebre cortometraje de Orson Welles en el que el cineasta recorría Londres caracterizado como músico callejero, lleva en funcionamiento desde 2008. Una propuesta imaginativa que, en estos casi 20 años, se ha convertido en la más popular de L’Orchestre d’Hommes-Orchestres.

Las entradas para Performs Tom Waits en Málaga están disponibles en este enlace.

Además de Málaga, Granada también acogerá el espectáculo Performs Tom Waits de L’Orchestre d’Hommes-Orchestres. Será el sábado 9 en el Teatro Alhambra. Las entradas están disponibles en este enlace de compra anticipada.