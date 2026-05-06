L’Orchestre d’Hommes-Orchestres

L’Orchestre d’Hommes-Orchestres en Málaga y Granada reinterpretando a Tom Waits

El Teatro Cánovas de Málaga, espacio de la Consejería de Cultura y Deporte, acogerá en los próximos días al colectivo canadiense L’Orchestre d’Hommes-Orchestres con su espectáculo Performs Tom Waits. Una propuesta escénica diferente que va más allá de las canciones del genial músico estadounidense para darle protagonismo también a la performance y el teatro. Las funciones están previstas para el jueves 7 y el viernes 8 a las 20:00 en la sala A.

Con un repertorio basado en la obra del icónico músico estadounidense Tom Waits, incluyendo composiciones junto a Chuck E. Weiss y su compañera Kathleen Brennan, la compañía canadiense ofrece una reinterpretación libre, respetuosa y original del universo sonoro del artista. La creación corre a cargo del propio colectivo, integrado por Bruno Bouchard, Gabrielle Bouthillier, Jasmin Cloutier, Simon Elmaleh, Patrick Ouellet y Danya Ortmann.

El espectáculo, inspirado en el espíritu del “one man band” y evocando referencias como el célebre cortometraje de Orson Welles en el que el cineasta recorría Londres caracterizado como músico callejero, lleva en funcionamiento desde 2008. Una propuesta imaginativa que, en estos casi 20 años, se ha convertido en la más popular de L’Orchestre d’Hommes-Orchestres.

Las entradas para Performs Tom Waits en Málaga están disponibles en este enlace.

Además de Málaga, Granada también acogerá el espectáculo Performs Tom Waits de L’Orchestre d’Hommes-Orchestres. Será el sábado 9 en el Teatro Alhambra. Las entradas están disponibles en este enlace de compra anticipada.

Tom Waits
8 de octubre de 2025
'Rain Dogs', el disco con el que Tom Waits cambió las reglas del juego
Tom Waits
12 de agosto de 2024
Tom Waits lanza una versión inédita de 'Get Behind The Mule'
Rolling Stones Satisfaction
9 de abril de 2021
La respuesta está en la canción (X): "Satisfaction" de The Rolling Stones
26 de enero de 2018
Anti- reedita los primeros discos de Tom Waits
L’Orchestre d’Hommes-Orchestres
6 de mayo de 2026
L’Orchestre d’Hommes-Orchestres en Málaga y Granada reinterpretando a Tom Waits
la playlist emergente de la semana
6 de mayo de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
The Rolling Stones
6 de mayo de 2026
The Rolling Stones anuncian nuevo disco con las colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith y más
caramelo de limon
6 de mayo de 2026
Caramelo de Limón: Despidiendo a Edwyn
Prestoso
5 de mayo de 2026
Prestoso anuncia su cartel por días
Arcade Fire
5 de mayo de 2026
Arcade Fire comparten la versión ambient de 'Pink Elephant'
Molly Dick foto
5 de mayo de 2026
Descubre a Molly Dyck, que actuarán este viernes en Madrid
CPOP Alburquerque
5 de mayo de 2026
Contempopránea celebrará su 30 aniversario con CPOP Alburquerque
El Drugstore
5 de mayo de 2026
Libro: El Drugstore de Abel Cuevas Domenech (Libros Walden)
Fiestas de San Isidro
4 de mayo de 2026
Fiestas de San Isidro 2026: Carlangas, La Paloma, VVV [Trippin' you], Fangoria, La Bien Querida y más
placebo
4 de mayo de 2026
Placebo comparten la versión RE:CREATED de 'Lady Of The Flowers'
CON imagen
4 de mayo de 2026
Te presentamos el nuevo vídeo de CON
TIENDA