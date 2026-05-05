Prestoso

Prestoso anuncia su cartel por días

Prestoso ha desvelado la distribución por días de su novena edición, que como te venimos contando, se celebrará en Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, y que arrancará el jueves 6 de agosto con una jornada de puertas abiertas.

Reconocido como Mejor Iniciativa Turística Musical del Año en los TIIM Awards, el evento reunirá a un amplio abanico de artistas, entre ellos El Mató a un Policía Motorizado, Rufus T. Firefly, SPRINTS, Standstill o Lorena Álvarez, una programación diversa que combina nombres asentados y emergentes y de diversos estilos.

La jornada inaugural tendrá lugar entre el Parador de Corias y el escenario principal, con las actuaciones de Axolotes Mexicanos, Lorena Álvares, Fee Reega y La Rate Timide, además de una sesión de apertura a cargo de Copitropical DJ y el cierre con Lucía Dilema.

El viernes 7 de agosto, el protagonismo recaerá en nombres como Nadadora, Ortiga, Autocamper y Basic Partner, junto a la destacada presencia de El Mató a un Policía Motorizado, con sesiones complementarias en cabina como la de DJ Coco.

El sábado 8 de agosto cerrará el festival con una programación encabezada por Rufus T. Firefly y Standstill, que celebrarán su vigésimo aniversario, además del directo de SPRINTS. El cartel se completa con propuestas como from o joseluis, así como sesiones de Lady Llagar y La Güeriata en el arranque de la jornada, y el cierre a cargo de Mediocre.

Consulta el cartel del Prestoso por días

Puedes hacerte con los abonos desde 90€, entradas de día por por 65€ y entradas reducidas para jóvenes y jubilados, por 72€ en la web del festival.


Prestoso
19 de marzo de 2026
Prestoso Fest cierra su cartel con Standstill, SPRINTS, Lorena Álvarez y más
Prestoso
5 de diciembre de 2025
El Prestoso arranca El Mató a un Policía Motorizado, Rufus T. Firefly, Nadadora y más
Prestoso Fest
5 de agosto de 2025
Llega la nueva edición de Prestoso Fest
Prestoso Fest
19 de noviembre de 2024
Prestoso Fest 2025: Baiuca, Biznaga, Hinds, Heal, Pinpinlinpussies y Gorka Urbizu
Prestoso
5 de mayo de 2026
Prestoso anuncia su cartel por días
Arcade Fire
5 de mayo de 2026
Arcade Fire comparten la versión ambient de 'Pink Elephant'
Molly Dick foto
5 de mayo de 2026
Descubre a Molly Dyck, que actuarán este viernes en Madrid
CPOP Alburquerque
5 de mayo de 2026
Contempopránea celebrará su 30 aniversario con CPOP Alburquerque
El Drugstore
5 de mayo de 2026
Libro: El Drugstore de Abel Cuevas Domenech (Libros Walden)
Fiestas de San Isidro
4 de mayo de 2026
Fiestas de San Isidro 2026: Carlangas, La Paloma, VVV [Trippin' you], Fangoria, La Bien Querida y más
placebo
4 de mayo de 2026
Placebo comparten la versión RE:CREATED de 'Lady Of The Flowers'
CON imagen
4 de mayo de 2026
Te presentamos el nuevo vídeo de CON
Inundaremos
4 de mayo de 2026
Escucha el segundo disco de los chilenos Inundaremos, tanquemante
Olivia Rodrigo
4 de mayo de 2026
Olivia Rodrigo anuncia dos conciertos en Barcelona
canciones de la semana
3 de mayo de 2026
Las canciones de la semana
Un Pinguino en mi ascensor
30 de abril de 2026
Un Pingüino en mi Ascensor celebran sus 40 años regrabando sus canciones con víctimas mortales
TIENDA