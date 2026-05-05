Prestoso anuncia su cartel por días

Prestoso ha desvelado la distribución por días de su novena edición, que como te venimos contando, se celebrará en Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, y que arrancará el jueves 6 de agosto con una jornada de puertas abiertas.

Reconocido como Mejor Iniciativa Turística Musical del Año en los TIIM Awards, el evento reunirá a un amplio abanico de artistas, entre ellos El Mató a un Policía Motorizado, Rufus T. Firefly, SPRINTS, Standstill o Lorena Álvarez, una programación diversa que combina nombres asentados y emergentes y de diversos estilos.

La jornada inaugural tendrá lugar entre el Parador de Corias y el escenario principal, con las actuaciones de Axolotes Mexicanos, Lorena Álvares, Fee Reega y La Rate Timide, además de una sesión de apertura a cargo de Copitropical DJ y el cierre con Lucía Dilema.

El viernes 7 de agosto, el protagonismo recaerá en nombres como Nadadora, Ortiga, Autocamper y Basic Partner, junto a la destacada presencia de El Mató a un Policía Motorizado, con sesiones complementarias en cabina como la de DJ Coco.

El sábado 8 de agosto cerrará el festival con una programación encabezada por Rufus T. Firefly y Standstill, que celebrarán su vigésimo aniversario, además del directo de SPRINTS. El cartel se completa con propuestas como from o joseluis, así como sesiones de Lady Llagar y La Güeriata en el arranque de la jornada, y el cierre a cargo de Mediocre.

Consulta el cartel del Prestoso por días

Puedes hacerte con los abonos desde 90€, entradas de día por por 65€ y entradas reducidas para jóvenes y jubilados, por 72€ en la web del festival.





