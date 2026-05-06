la playlist emergente de la semana

La PlayList Emergente de la Semana

Siempre en combinación con nuestra playlist Emergentes MZK en Spotify, una lista en la que incluimos 50 canciones de nuevas bandas y artistas que irán rotando cada semana, seguimos fieles a la cita de los miércoles con la PlayList Emergente. Una sección en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, independientes, autoeditadas, o que simplemente buscan mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente, os invitamos a descubrir las canciones de Fiasco, Desarte, BDG, Chagall, Noelia Malta, Chicle y Carla Poch.

Fiasco – Outta now

Fiasco es un grupo madrileño de punk rock alternativo formado a finales de 2024 por Nick, Aitor, Celia y Raúl, junto al productor Dani Marx. En los últimos meses han ido presentando alguna de las canciones que formarán parte de su primer disco, I Know You. Una de ellas salió recientemente, se titula «Outta not» y es un tema directo y provocador sobre hacer lo que quieres sin pedir permiso.

Desarte – Tu nudo

Desarte es un grupo madrileño formado en 2022 con una propuesta musical que combina el hard rock, el pop y el rock and roll. Hace escasos días publicaron su primer EP, Menos Café, un disco que muestra su faceta más cruda forjada en sus directos. Como último avance lanzaron el sencillo «Tu nudo», una canción que habla de ese instante previo al amor donde las ilusiones, las dudas y la confusión se entrelazan.

BDG – Celebrity

BDG es una cantante española que empezó a hacer música con 15 años. Actualmente compone sus propias canciones y produce algunas de ellas, con un estilo caracterizado por sonidos electrónicos y vídeos llamativos. Su último sencillo, «Celebrity», habla sobre la presión que ejercen las redes sociales en los artistas, obligándoles a ser influencers y convirtiendo el arte en algo muerto y efímero. La propia BDG creó el videoclip para su TFG.

Chagall – Florencia

Chagall es un grupo de Valencia formado por Yago (guitarra), Inés (voz) y Chuvi (batería). Después de un año ensayando y haciendo algunos directos, el pasado mes de abril lanzaron su primer sencillo, «Florencia», una pegadiza canción que grabaron con el productor Carlos Mansa. En los próximos meses irán sacado más canciones que formarán parte de un futuro EP del que todavía no hay fecha prevista de lanzamiento.

Noelia Malta – ¿Y dónde estabas tú?

Noelia Malta es una joven compositora y cantante afincada entre Madrid y Toledo. Aprendió a tocar varios instrumentos de forma autodidacta, creando un estilo propio con un sonido emotivo y muy actual. En 2026 ha lanzado su primer sencillo, «¿Y dónde estabas tú?». Un tema de desamor en clave pop rock que fue una de sus primeras composiciones hace años, aunque solo ahora ha visto la luz oficialmente.

Chicle – Me vuelvo a torcer

Chicle es un power trío madrileño formado por Álvaro Benito (voz y guitarra), Héctor Navío (bajo) y Juan Zurdo (batería). Tras debutar con un EP titulado también Chicle, en 2024 lanzaron su primer álbum, La Belleza. Su más reciente sencillo es «Me vuelvo a torcer», una canción que habla sobre la necesidad de dar un paso al frente para salir de la zona de confort.

Carla Poch – Cos a cos

Carla Poch es una cantautora barcelonesa que en 2025 publicó su primer EP, Amor Cortés. Un disco del que previamente nos avanzó algunas canciones en nuestra PlayList Emergente. Una de sus canciones es «Cos a cos», inspirada en unos versos de Octavio Paz. Desde hace unos días podemos disfrutarla con un videoclip de la propia Carla Poch con la colaboración de su hermana Maria, del cinematógrafo Sergi Ayeart y de las estilistas Júlia Martín y Mafalda Prats.

Descubre estas y otras canciones, en la playlist Emergentes MZK en Spotify

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