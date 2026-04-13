Lykke Li tendrá nuevo disco en mayo, escucha un nuevo avance

La sueca Lykke Li publicará el que será su sexto trabajo el próximo 8 de mayo a través de Neon Gold Records. El álbum llega después de Eyeye (2022) y de un EP de versiones publicado en 2025, y se presenta como el fin de una etapa.

Escrito en Los Ángeles y grabado en Estocolmo junto a una orquesta de 17 músicos, el disco se adentra en una etapa que la propia Li ha descrito como su “era existencial”. Lejos de cualquier búsqueda de redención, las canciones exploran territorios más incómodos como la venganza, la vergüenza o la desesperación, desde un enfoque introspectivo y oscuro.

El resultado es un sonido más dramático y expansivo en el que han participado Björn Yttling (Peter Bjorn and John), Justin Parker (Lana Del Rey), David Sitek (TV On The Radio) y Jacob Olofsson (Frank Ocean). Tras «Knife In The Heart» y «Lucky Again», llega el sencillo «Sick Of Love», una canción se mueve en un terreno íntimo y vulnerable, con un arreglo amplio y envolvente que deja su voz en primer plano mientras recorre las secuelas emocionales de una ruptura.

Escucha ‘Sick Of Love’ de Lykke Li