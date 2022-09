Marci – Marci (Arbutus Records)

Siento devoción por el grupo TOPS. Hacen equilibrios con las melodías, y claro, todo lo que surja de esta banda canadiense debe ser bueno a la fuerza. Marta Cikojevic es la teclista del combo, y debuta con un disco que se ha convertido en mi favorito de este verano. Digamos que es una especie de guilty pleasure que he disfrutado mucho.

Marci (Arbutus Records, 2022) es un pastiche retro a base de líneas robustas de bajo, teclados analógicos, saxos que aparecen de repente, y la sensación de que la noche nunca se acaba, y que nos sorprenderán los primeros rayos de sol de vuelta a casa de madrugada. Un festín sensitivo en forma de canciones estupendas que ha producido otro TOPS, David Carriere, y que abre fuego con las cadencias sedosas de” All Of Your Love” con unos rasgueos de guitarra muy Nile Rodgers. Los sencillos de adelanto “Inmaterial Girl” y “Entertaiment” son cadencias AOR encueltas en texturas funky y la preciosa voz de Cikojevic conduciendo a buen puerto las canciones.

El sophistipop está a salvo con “Terminal” y mucho del groove de unos Swing Out Sister o unos The Blow Monkeys seducen al más escéptico, mientras que “Play By Play” resuenan ecos de Michael Jackson y Sade. En definitiva, un cancionero que nos abriga mirando el pasado para regodearnos en la nostalgia.

Escucha Marci – Marci